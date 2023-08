P2A: le Stade Mouscronnois vise le tour final dans une série très relevée

Son adjoint précise encore: "Il y a pas mal d’équipes avec de la bouteille ce qui n’est pas notre cas à cet échelon, il va falloir être prudents et intelligents. Si on peut jouer les outsiders, ce sera parfait ! Avec Julian, on privilégie le beau jeu, je crois que la série devrait mieux correspondre à nos qualités. Ça va plus vite et ça joue mieux en fermant moins. En P3, le bloc équipe faisait la différence ; un échelon plus haut, des individualités peuvent faire basculer une rencontre."

Quand on leur signale que Mouscron est désigné comme l’ogre: "C’est une source de motivation, on sait qu’on sera attendus, ça nous obligera à monter sur la pelouse chaque dimanche le couteau entre les dents." L’objectif est limpide: "La qualification au tour final comme l’année passée mais aussi prendre du plaisir avec les clubs qu’on connaît: Estaimbourg, Templeuve, Luingne, Obigies et Herseaux. Quand on voit la qualité des noyaux et des entraîneurs, on sera obligés d’être imaginatifs et innovants pour continuer à progresser." Le derby avec les Cleugnottes a une place à part: "Je suis sûr que ça va drainer les foules surtout si on pouvait le disputer au Canonnier. Rien n’est fixé, il faudra voir."

Les atouts hurlus sont connus: "Les infrastructures bien sûr mais aussi le fait de s’être renforcé défensivement (NDLR: entre autres avec le retour à la maison de Jérémy Huyghebaert). Tous les postes ont été dédoublés ! La discipline et la mentalité du groupe toujours présent en nombre aux entraînements sont aussi à souligner." Pas de souci particulier à signaler: "À part le fait d’éviter blessures et suspensions. Notre début de championnat avec la réception d’Enghien et le déplacement à la REAL ne sera pas évident alors que tout le monde sait que le démarrage sera important", disent en chœur les coaches qui dévoilent leur Top 3. Herseaux, Estaimbourg, Luingne pour Julian, alors qu’Albert voit Luingne, Obigies et Estaimbourg.