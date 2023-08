Thieulain s’adjuge son tournoi et Tourpes son derby, mais Isières perd son sommet

Ce dimanche, après un week-end précédent perturbé par la météo qui avait contraint la fédé à décréter la remise de toutes les luttes, le championnat reprenait ses droits. Sous un beau soleil qui plus est ! Cela se passait sans Thieulain qui n’était pas de service et attendra donc ce mardi pour regoûter à la N1, une journée complète étant programmée. Ce sera à la maison, face à un Acoz qui, ce dimanche, n’a pu créer un exploit face à Kerksken, s’inclinant 7-13.

"On a été très bon"

Par contre, il y avait un derby Wapi, celui entre Ogy, un dernier classé qui traîne la patte, et Tourpes, un promu qui vise les play-off pour s’assurer directement du maintien. Pour ce dernier, le déplacement en terrain lessinois devait ainsi constituer l’occasion rêvée de distancer Wieze – battu 13-6 à Baasrode ! –, le neuvième classé et donc premier invité aux play-down. Toutefois, les Tourpiers gardaient en tête la courte défaite de l’aller, se méfiant de la lanterne rouge. Et cela malgré que celle-ci soit des plus pâlottes ! Bien leur en a pris, les Bleus se promenant à Ogy: 2-13 ! "On n’a jamais laissé jouer l’adversaire, racontait Jolan Warmoes. On a été bien tout de suite. Guillaume et moi avons répondu présent d’entrée de jeu. Ogy a donc été contraint d’allonger très tôt dans la lutte mais a commis alors beaucoup de mauvaises livrées."

De sorte qu’au repos, le score était de 1-7 et résumait la domination tourpière. "Après le repos, on rate notre premier jeu, Ogy faisant 2-7, mais c’est clairement nous qui le donnons et ce n’est nullement les locaux qui se sont bougés pour le prendre. Une preuve: une fois qu’on s’est remis dedans, avec Loïc Clément et Arthur Huard qui se sont mis en marche, on a déroulé parce qu’à la frappe, tout a fonctionné. À la livrée, à part trois courtes et cinq ou six mauvaises, on a aussi été très bon. Ce qui a donné un duel à sens unique avec un Ogy qui a baissé la tête, incapable de réagir car on a très bien presté !"

Bonus à Galmaarden ?

Voilà trois points qui font du bien à Tourpes ! "On s’était dit qu’on visait quatre unités en allant à Ogy puis Galmaarden. On va faire en sorte ce mardi de réaliser mieux. Si on peut gagner et passer à un bilan de cinq points, ce sera un joli bonus", avouait Jolan Warmoes qui, ce mardi, aura ainsi la possibilité de reconduire le bail de Tourpes au sein de l’élite en cas de résultat positif à Galmaarden, un avant-dernier qui a toutefois créé une belle surprise en battant Mont-Gauthier 13-8.

De son côté, avec un statut de bye ce mardi, un déplacement à Thieulain et la réception de Galmaarden, un des adversaires directs en vue de la descente, à venir ainsi que la visite à Mont-Gauthier recasée en fin de phase classique, Ogy est plus que jamais mûr pour continuer à vivre une saison qui prend tout doucement le chemin de la catastrophe.

Tourpes rejoint Isières…

Une campagne qui, par contre, se veut rassurante du côté d’Isières après, pourtant, une entame qui n’a pas toujours répondu aux attentes. C’était oublier trop vite que la Fraternelle a dû recomposer son effectif après les départs de Dupont, Willaert et Raguet. En accueillant Maubeuge, battu la veille au Tournoi de Thieulain, elle avait l’opportunité de mettre un peu de pression sur Mont-Gauthier, situé devant elle en cinquième position, tout en maintenant ses distances sur Acoz et Tourpes qui poussent de façon insistante derrière. Malheureusement, la vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain ! Isières s’est rappelé ce dicton en perdant le contrôle de sa lutte contre des Français qui sont repartis avec une victoire 7-13. Un Isières qui voit Tourpes revenir à sa hauteur en sixième position !

Ce mardi, une petite réaction sera attendue de la part d’Isiérois qui devront se déplacer à Wieze alors que, pendant le même temps, les suiveurs du leader thieulinois vont se chamailler avec, au programme, Kerksken-Maubeuge et Mont-Gauthier-Baasrode.