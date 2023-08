P3A: les Sucriers d'Escanaffles retrouvent la sérénité

Julien Lecomte fait en effet confiance à un groupe qui veut se ressaisir après un championnat stressant, Escanaffles s’étant sauvé lors de l’avant-dernière journée: "Les gars ont des qualités et forment une véritable famille. L’état d’esprit est impeccable mais, pour être performant, il fallait simplement ajouter le la concurrence. On a travaillé pour aller chercher des joueurs que je connaissais déjà et en activant certains réseaux. Les renforts viennent d’un peu partout, de France mais aussi de clubs voisins. On a réussi à faire venir des jeunes qui ont de grosses qualités et qui pourraient devenir des valeurs sûres du foot provincial s’ils acceptent d’être guidés. Lors de la préparation, j’ai d’ailleurs senti que l’intégration des nouveaux se passe très bien, que chacun essaie de mettre en pratique les consignes et qu’il y a beaucoup d’implication et d’application aux entraînements. Les qualités sont là mais ce groupe doit retrouver de la confiance. D’ailleurs, on ne parle pas de gros objectifs. Après la saison qu’on a vécue, on veut surtout se rassurer et on verra dans quelques mois ce qu’on peut espérer."

Le coach estime aussi que son équipe ne doit en aucun cas revendiquer une place dans le Top 5 d’une série qui est plus ouverte que l’an dernier: "Il n’y aura plus d’équipe inférieure comme Hérinnes pouvait l’être. Les formations ambitieuses sont nombreuses. Je cite Péruwelz B comme le favori numéro un mais les autres équipes B vont clairement jouer le haut du tableau alors que l’Union de Tournai et Kain veulent remonter."

Escanaffles, où on a hésité à réinscrire la P4 et la réserve, continuera finalement avec ses trois équipes. "On collaborera tous ensemble. Ainsi, nos P3 devront descendre en P4 avec plaisir et on espère que la P4 pourra également nous rendre service si c’est nécessaire."