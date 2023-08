P3A: la reconstruction après l’exode à Biévène

Une relégation n’est pas toujours facile à digérer. Si la Montkainoise semble avoir rebondi et tiré des enseignements positifs de son expérience en P2, Biévène repart d’une feuille blanche et va devoir prendre le temps de former un groupe avec des joueurs issus d’horizons très différents. Pour diriger l’équipe, Alain Sterckx se montre optimiste mais aussi très réaliste: "J’ai envie de ramener le club en P2 car nous méritons beaucoup mieux que cette descente. Cependant, en faisant venir une vingtaine de joueurs, je sais qu’on va mettre quelques semaines avant de créer des automatismes. Certes, le premier match officiel s’est soldé par un revers en Coupe contre le Risquons-Tout, mais j’ai vu de belles choses et on aurait pu se qualifier pour le même prix. On s’améliore à chaque match mais comme je dispose d’un noyau assez large, il faudra quelques rencontres pour que l’on trouve la meilleure formule et que l’on montre ce dont nous sommes réellement capables."