Nationale 3A: défait à Herdersem, Celles flanche au plus mauvais moment

Au coude-à-coude depuis le début de la saison, les équipes savaient que leur duel pouvait s’avérer décisif. Et malheureusement pour eux, les Cellois ont craqué au plus mauvais moment. Alors qu’ils ne sont qu’à cinq, les leaders emportent le jeu d’ouverture avant, déjà, de montrer des signes de fébrilité à la frappe. Les locaux en profitent: 4-1. Peu à leur affaire Boucqueneau et Dubart inversent leur position. Ça permet aux visiteurs de rester au contact d’Herdersem, mais jamais de reprendre la main. "Les Flandriens font le break à 10-9, explique Arnaud Dubart. Notre frappe est passée à côté, moi le premier. Les jambes étaient bonnes, mais pas le bras. Dommage de connaître un jour sans au cours de la lutte la plus importante. On prend un coup au moral, on n’est plus maître de notre destin."