N2: Œudeghien devait réagir et l’a fait avec conviction

Il fallait juste réagir afin de se remettre dans le sens de la marche et envisager la fin de cette phase classique avec un meilleur sentiment que celui du doute perçu contre Brussegem, Ninove et Kastel. Un doute qui était toujours bien présent en première partie de lutte dimanche ! "C’était juste catastrophique, s’exclamait le capitaine Éric Bremeels. On a été inexistant sur le terrain. On a donné quinze sur quinze à la livrée, ce qui a permis à Saint-Servais d’engranger des jeux sans rien devoir faire. On arrive malgré tout par pur miracle à n’être mené que 4-7 tout en jouant excessivement mal."

Si la reprise n’est pas encore top avec un marquoir passant à 5-9 et même à 6-11, ce qui faisait craindre le pire, la suite et la fin étaient bien meilleures ! "On a opéré à un changement de poste à la frappe et ça a porté ses fruits. J’ai déroulé au grand milieu et Max Defossez à suivi avec moi. Saint-Servais n’a plus rien su faire et est donc resté à onze jeux. Voilà une victoire qui fait du bien à l’équipe après des semaines très compliquées. Ce n’est jamais gai d’enchaîner les défaites. Ça crée deux ou trois petites tensions, l’ambiance s’en ressent. On peut envisager la fin du deuxième tour plus sereinement en ne se souciant plus du maintien mais en songeant aux play-off. En toute logique, on devrait jouer Grimminge ou Kastel à la première journée. On n’a pas vraiment de préférence. Enfin si, Grimminge car c’est plus près ! Mais peu importe le nom de l’adversaire, on jouera à fond."

Grimminge chez qui se rendra ce mardi Éric et ses équipiers ! Kastel face à qui Bassilly-Silly a chuté lourdement 3-13, restant bon dernier.