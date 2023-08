Buts: 10e Cortvrint (1-0), 14e Hospied (2-0), 31e Bonnier csc (2-1), 79e Fosso (3-1). Pays Vert: Charlo, Bonnier (46e Dubois), Hospied, Herbecq, Valenti (81e Dutilleul), Druart, Cortvrint (73e Vandenborre), Di Sciacca (46e Vallera), Leleu, Dekampener (56e Vandeville), Fosso. Londerzeel: Van Opstal, Nelis, Van Den Steen, Meseure, Mingiedi M’Pembe, Barkellil (63e Siebens), De Groodt, Gake (66e Vergeylen), Taqi, Dellevoet. Cartes jaunes: Vallera, Fosso, Siebens, Van Den Bogaert, Barkellil. Arbitre: M. Moulin.

Il y avait eu Tessenderlo en 2022 après un troisième tour remporté face à Acren-Lessnes. Et il y aura Hoogstraten en 2023 après un duel de toute bonne facture contre Londerzeel. La Croky Cup inspire décidément le Pays Vert qui, en deux saisons, s’est payé le scalp de bonnes équipes de D2. Ce dimanche, si on a senti que l’opposant flandrien avait bien envie de montrer qui était le patron, il a très rapidement été surpris par le réalisme hennuyer. Après dix minutes de jeu, Cortvrint se chargeait d’ouvrir le score et placer les siens dans les meilleures conditions, pouvant de la sorte patienter pour repartir en contre. En confiance, les Athois ne se faisaient pas prier afin de doubler la mise quatre minutes plus tard, des œuvres d’un Hospied toujours très inspiré tôt dans la saison. Auteur de deux poteaux au tour précédent face à Dinant, le médian offensif était, cette fois, plus en réussite, son lob des 35 mètres surprenant Van Opstal. "C’est le genre de chose que j’aime bien tenter, décrivait Quentin Hospied. Dès que je vois le gardien de but adverse trop avancé, je suis souvent tenté de le lober. J’ai eu la réussite avec moi. Tant mieux pour l’équipe !" Ce n’est pas la réduction du score signée Bonnier sur autogoal qui changeait la donne d’un match qui tournait globalement à l’avantage d’un Pays Vert qui a certes souffert à certains moments mais qui a tenu le coup, confirmant sa qualification avec le 3-1 venu des pieds de Fosso. Grosse performance des gars de Pascal Verriest.