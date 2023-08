Coupe de Belgique: Tournai se qualifie sans trembler (5-0)

Tournai prend rapidement les commandes. La frappe de Cordaro, le bon centre d’Holuigue repoussé et un bon retour de Cravatte sur Cordaro sonnent comme autant d’avertissements. Les Sang et Or font sauter le verrou à la 12e: la frappe puissante de Calon est malencontreusement déviée de la tête par Cravatte.

Dans la foulée, Calon offre un caviar à Sylla mais De Oliveira s’interpose. Les milieux tournaisiens profitent des espaces pour s’y engouffrer, alors que Longlier tente de procéder par longs ballons, sans succès. À la 38e, Sylla récupère la passe mal appuyée de Brejard pour doubler la mise. Tournai assomme son adversaire: Sylla marque d’un tir placé et n’est pas loin de scorer à nouveau juste après. "En première période, on n’a pas été présent dans les duels, face à une belle équipe d’un échelon supérieur, regrette Antonin Bissot, le T1 du jour de Longlier. Mais on a rectifié le tir à la mi-temps, en prenant des risques, quitte à encaisser d’autres buts. Dans le vestiaire, les joueurs se sont parlé, c’est cette mentalité qui crée un groupe", poursuit l’habituel T2 d’un effectif comptant une dizaine d’absences et qui aurait mérité un petit but.

"Un à deux renforts"

En effet, les visiteurs se créent les meilleures possibilités au retour des vestiaires. À la 46e, Debehogne intercepte le cuir, temporise et frappe du gauche. À la 59e, le même joueur reçoit un excellent ballon dans le dos de la défense. Mais à chaque fois, Polain est bien présent. "Plus que les cinq buts inscrits, c’est le zéro gardé derrière dont je suis content. Même si on était un peu plus timoré durant la deuxième mi-temps, lâche un Luigi Nasca toujours perfectionniste. Le groupe travaille bien jusqu’ici. J’ai hâte de jouer Visé au prochain tour pour nous frotter à un adversaire d’un autre calibre. La D2 ne nous fera pas de cadeau. C’est pourquoi un à deux renforts expérimentés et de grand gabarit ne seraient pas de refus", avoue le coach.

Holuigue, Van Wynsberghe, Destrain pour Tournai, Lahrach pour Longlier se procurent encore de belles opportunités. Mais les deux derniers buts sont l’œuvre de Destrain, bien lancé par Zanzan avant de fixer De Oliveira. Ainsi que de Sylla qui ne doit que pousser le ballon au fond sur une passe de Destrain. "Un succès largement mérité, surtout vu la première période. On a souffert durant la préparation, le coach nous a rentrés dedans. Mais résultat, on se sent bien sur le terrain", conclut avec le sourire l’ancien Molenbaisien.