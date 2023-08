Buts: 35e Meziani (1-0), 77e Fastrez (1-1), 79e Granville (1-2). Péruwelz: Lelièvren Hennebicq (84e Dubois), Mercier, Paternotte (70e Steelandt), Milito (70e Drouven), Carruana (80e Devaux), Ruggeri, Meziani (58e Kouvoua Toutou), Wattier, Assazock, Delys. Onhaye: Verbruggen, Granville, Gillis (68e Steeno), Guiot (55e Kembi), Gillain, Leclef (46e Fastrez), Bastin, Lorenzon, Lambert, Teklak (77e Defresne), Guerri. Cartes jaunes: Devaux, Defresnes, Teklak. Arbitre: M. Hadit.

"On se méfiait de cette équipe de Péruwelz qui avait éliminé de belle manière Couvin qui évolue dans notre championnat de D3. On se doutait que ça allait être difficile et tout s’est vérifié !" Léopold Granville et les visiteurs d’Onhaye ont poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final de leur duel à Péruwelz car rien n’a été simple pour la D3 namuroise chez la P1 hennuyère qui a d’ailleurs mené au score grâce à l’opportunisme de Meziani à la 35e. "Je profite de la mauvaise passe en retrait du défenseur. Le gardien se loupe un peu à son tour. Je me devais d’être là au pressing et je n’ai plus eu qu’à pousser la balle au fond", commentait Amar Meziani qui est sorti peu après le repos suite à une blessure à un mollet. "C’est moi qui suis fautif sur le 1-0, disait à son tour Léopold Granville. Je mets dans l’embarras mon gardien en lui donnant un mauvais ballon… Je me devais de réagir !"

Et de quelle manière le défenseur le faisait, puisque c’est lui qui permettait à ses couleurs de s’extirper définitivement du piège péruwelzien en reprenant, à la 79e, un coup-franc ! Deux minutes plus tôt, il y avait eu l’égalisation, œuvre de son acolyte de l’axe central, Fastrez déviant de la tête un autre excellent coup-franc. "Les phases arrêtées sont un domaine qu’on bosse beaucoup à l’entraînement. C’est tellement important dans le foot actuel. On a les gabarits et la puissance pour briller dans ce secteur, on aurait tort de ne pas en profiter. Cela nous permet de sortir vainqueurs de ce match compliqué face à une P1 qui a joué en bloc en misant sur les contres. Une fois qu’elle était devant au score, c’était encore plus difficile mais on n’a pas paniqué. C’est sans doute aussi notre mérite car, dans le jeu, on doit encore progresser en vue du championnat."

Constat aussi établi par Vincent Milito, le capitaine local. "On a bien tenu durant 70 bonnes minutes, puis la fatigue s’est fait ressentir. Logique face à une D3 ! Ce qui est frustrant, c’est de se dire que sans ces phases arrêtées, on serait peut-être passé au tour suivant en créant un nouvel exploit car on se sentait bien dans le jeu, pas trop mis sous pression, pas étouffé par le rythme adverse. Dommage mais on doit être fier de notre parcours, de ce qu’on a montré, de la façon dont on a tenu la dragée haute à un adversaire d’un tel calibre."