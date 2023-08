Coupe de Belgique: le Pays Blanc éliminé avec des regrets

Les semaines se suivent et se ressemblent. Pour Ethe qui, mené 0-1, s’est à nouveau imposé 2-1 au caractère. Et pour Nathan Collin qui, comme face à Huy il y a huit jours, est entré en fin de partie pour inscrire le but décisif. Cette fois, le joker a eu droit à davantage de temps de jeu cependant. Monté à l’heure pour remplacer le jeune Mendoza, celui qui était le coéquipier de Romain Delaby, le T1 adverse, il y a dix ans à Virton, a apporté plus de percussion. Le changement était palpable dans l’envie aussi, laquelle avait déjà permis aux Gaumais de relever la tête après 35 minutes insipides. Incapable d’inquiéter une formation hennuyère bien en place ni même de réussir le moindre mouvement digne de ce nom, la formation de Sébastien Cognart subissait les événements et devait s’en remettre au talent de Reichert, lequel écartait des tentatives de Ciot et Renard ou profitait du manque de réalisme de Haillez ou Beugnies. Il ne pouvait rien en revanche sur la reprise à bout portant de Ciot, servi par Haillez (0-1).

Quasiment réduit au chômage technique jusque-là, Cuzzucoli allait pourtant, avant la rentrée aux vestiaires, s’illustrer deux fois avec brio sur autant d’actions similaires de Joachim. Ainsi remis en selle, les Gaumais ont davantage pris les choses en main après la reprise, faisant la différence après la blessure de Haillez, touché à l’arcade à la suite d’un choc fortuit avec Reichling. La longue interruption profitait aux locaux qui égalisaient par Joachim sur penalty, puis émergeaient grâce à Collin (2-1), au regret de Romain Delaby: "On a arrêté de jouer à 0-1, je ne sais pas pourquoi. Et les deux buts qu’on prend sont évitables. Il était inutile de commettre un tel penalty à l’entrée du rectangle, il y avait quelqu’un en couverture. Et sur le second but, il fallait dégager. Si près de la fin du match, tu envoies un sac devant, tu ne contrôles pas. Mais je ne vais pas en vouloir aux joueurs, ça arrive de commettre des erreurs. Ce qui m’embête davantage, c’est qu’on perd encore un de nos attaquants."