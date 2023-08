Coupe de Belgique: Belœil a offert trop de cadeaux à la REAL

Les visiteurs ont eu la bonne idée d’ouvrir rapidement le score par Sonko de la tête dès la 3e. Belœil mettait le nez à la fenêtre sur un tir d’El Ouahab à la 13e. À la 16e, un envoi de Vroman était détourné du pied par Zimine alors qu’en face, la volée de Gassama à la 25e était déviée par Alexandre. La REAL aurait pu doubler la mise à la 30e mais Vroman se heurtait à Zimine. Sur le centre d’Hammond, Sonko loupait le cadre à la 33e.

Yondjouen allait ensuite faire basculer la rencontre. Ainsi, à la 37e, le défenseur central récupérait le cuir et partait dans un raid côté gauche. Ryelandt coupait la trajectoire mais il ne parvenait pas à appuyer le ballon vers son gardien. Yondjouen poursuivait son effort, prenait tout le monde de vitesse et inscrivait le 0-2.

"Perdre sur un tel écart ne fait jamais plaisir !"

À la reprise, la REAL enfonçait le clou en cinq bonnes minutes. À la 49e, Debenest séchait Sonko dans le rectangle et ce dernier se faisait justice pour le 0-3. Sur centre de Barry, le même Sonko faisait 0-4 à la 52e. Le match était plié. Vroman signait le 0-5 à la 76e et sur centre de Garcia Dominguez, Houzé, de la tête, fixait le score à 0-6 à la 91e. "Nous restons des compétiteurs et perdre sur un tel écart ne fait pas plaisir, indiquait le coach de Belœil Jérémy Descarpentries. Ce qui est dommage, c’est que notre contenu dans le jeu était bien maîtrisé mais sur nos quatre premiers buts, plusieurs n’auraient pas été concédés par des U10. Il y a encore du boulot mais le groupe vit bien et est sérieux. On devait composer sans quatre blessés et on attend aussi quelques renforts sur plusieurs postes. L’objectif reste le championnat et le maintien en D3."

"Notre groupe me paraît encore plus complet…"

À la REAL, Jean-Luc Delanghe retenait l’application et l’implication mises dans cette rencontre par l’ensemble de ses joueurs. "C’est un match comme on souhaiterait en voir chaque semaine, se plaisait à dire le T1 acrenois. Il fallait être respectueux de notre adversaire et nous l’avons été, tout en jouant au football. Nous avons provoqué les erreurs défensives adverses par un bon pressing. Nous nous sommes juste relâchés un peu durant les dix dernières minutes. Pour le reste, tout se met en place. Nous allons maintenant affronter l’équipe de Tessenderlo. Pour les joueurs, disputer des matchs à enjeu est toujours bien plus motivant. Le groupe me semble plus complet que celui de la saison passée et fait preuve d’une bonne mentalité. Six joueurs n’en faisaient pas partie aujourd’hui et on devrait pouvoir faire jouer un peu plus la concurrence."