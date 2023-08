Coupe AWBB: Maffle confirme, Enghien surprend, l’ASTEK chute, le TEF s’amuse

Maffle maintient son avance

JSB Maffle – Neufchâteau B 81-75

En tant qu’éternel insatisfait, Patrice Verdun identifiait des améliorations possibles dès la fin du match de Coupe AWBB. "C’est un match que nous devions plier plus tôt, bien que ce succès reste agréable à engranger !" Le coach mafflou reconnaît par ailleurs qu’il peut désormais travailler dans de meilleures dispositions que l’an passé. Son noyau s’étant étoffé, il en a profité pour maintenir une rotation pendant toute la partie. "L’élargissement de l’effectif nous permet de défendre de manière plus intense que la saison dernière. Les recrues commencent à comprendre notre manière d’évoluer. Certains joueurs sont issus de la première provinciale et s’adaptent au niveau de la R2. Les quatre nouveaux font le boulot et contribuent à nous faire gagner le match, même sans compter l’average positif octroyé au coup d’envoi." Après leur victoire de la semaine précédente contre Braine 2001, les Éléphants roses ont confirmé les espoirs qui peuvent être placés en eux à l’aube de la nouvelle saison.

Enghien domine une régionale

JSE Enghien – Fresh Air 71-67

Cette victoire en Coupe AWWB est un signe encourageant pour la première année des Enghiennois au sein de notre élite provinciale. Laurent Wilmus saluait la prouesse réalisée par son groupe. "Certes, nous bénéficiions des cinq points de bonus comme le prévoit le règlement, mais notre victoire est une vraie satisfaction. J’ai fait appel aux jeunes pour prêter main-forte. Nous avons actuellement beaucoup d’absents à cause des obligations professionnelles entre autres, mais le groupe tire dans la même direction et souhaite faire une belle saison en première provinciale. Fresh Air était athlétique et physique mais on a quand même réussi à tenir face à cette équipe de régionale 2. On verra bien après les premiers matchs de championnat où on sera classé dans la série. On veut évidemment se sauver le plus vite possible."

Estaimpuis perd déjà Charles

Henri-Chapelle – Estaimpuis 52-57

Ce déplacement à l’autre bout de la Wallonie n’a pas épargné les organismes estaimpuisiens. "Nous sommes allés chercher cette victoire au forceps car ce n’était pas facile de remonter les dix points de retard face à une P1 liégeoise, soulignait le coach Guillaume Barbieux. On gagne avec un groupe élargi par les jeunes. Une belle victoire mais il reste du boulot. Nous sommes frais mais devons nous appliquer tactiquement et sur les shoots. Le stage que nous avons passé à la mer la semaine dernière a fait beaucoup de bien pour l’esprit de groupe et l’intégration des nouveaux joueurs." Seule ombre au tableau, le genou de Tom Charles qui le fait de nouveau souffrir suite à un contact. "Nous espérons que ce n’est pas trop grave", confie Guillaume Barbieux.

L’ASTEK dans un contexte délicat

Union Huy Basket – ASTE Kain 80-76

Les Kainois étaient moins nombreux que d’habitude dans cette rencontre qui tombait fort prématurément aux yeux de Mathieu Bocquet, le coach de Kain. "Ce match arrivait tôt dans la préparation et j’ai dû également tenir compte des nombreuses blessures et absences. Le résultat de cette partie m’importait peu. Ce qui compte est que les jeunes aient eu le comportement attendu avec de l’intensité et un bon respect des consignes. Nous devrons nous montrer patients pour voir de meilleures choses… Huy est une belle équipe de P1. Ils jouent sur leur physique et font preuve d’adresse. De notre côté, les indisponibilités risquent de nous causer du tort en démarrage de ce championnat mais nous lutterons pour être suffisamment préparés." Il reste deux matches de Coupe à l’ASTEK pour travailler les points d’attention.

Le TEF Kain annonce la couleur

BBCG Tintigny – TEF Kain 57-72

Le résultat de cette rencontre démontre que le groupe kainois n’aurait probablement pas fait tache en régionale. Les play-off de mai dernier n’ont pas entamé la motivation kainoise pour cette saison. Sam Vankeersbulck était enchanté de ce qu’il a constaté sur les parquets du Vert Lion. "Toute l’équipe a été combative malgré notre moyenne d’âge de 18 ans. Je salue notamment les performances de Vifquin, Lourdel et Horinque. Je félicite tout le monde car tout le groupe a montré une superbe mentalité pour notre premier match officiel. Notre force de caractère, c’est ce que je retiens avant tout dans cette rencontre. C’est positif en attendant les retours de Constance Delbecque, Lalie Dupont et Lysiane François. On va continuer à se préparer avant le début du championnat afin de moins souffrir physiquement."

Du très solide pour Templeuve

REBC Templeuve – Esneux 39-48

La défaite templeuvoise est logique bien qu’Esneux évolue au même niveau que l’Essor. Alex De Witte estime qu’il ne pouvait pas mieux préparer ses ouailles à cette première rencontre de la Coupe AWBB en si peu de temps. "Nous ne nous sommes entraînées que deux fois. Il est donc logique qu’il reste des choses à mettre au point dans l’organisation. La défense a assuré le job donc je reste satisfait de la copie rendue par mes joueuses. La R2 sera une découverte pour toute l’équipe. Nous espérons revivre une saison sensationnelle comme celle que nous avons vécue l’an passé, sans nous fixer de limites. Si nous pouvons rejouer des play-off, nous le ferons mais la priorité sera de gagner quelques matches rapidement. Il faudra pour cela avoir un groupe qui tienne le choc jusqu’à la fin de saison avec les longs déplacements. Pour les prochaines rencontres de préparation face à Ougrée et Huy, il faudra réussir à être moins limitées physiquement malgré la blessure de Coralie Meurisse à la pommette qui nous prive déjà d’un pion important", expliquait le coach.