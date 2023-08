Une semaine de sport - Une fessée qui fait sourire: vive le foot!

1. Samedi Alors que le cyclisme est à la fête à Glasgow, c’est la douche écossaise qui envahit le ciel roubaisien, François Doulcier s’en est allé à l’âge de 58 ans. Natif de Valenciennes, il avait fait des pavés de l’Enfer du Nord son terrain de jeu, son domaine de prédilection et sa dévorante passion. À plusieurs reprises, on avait eu l’occasion de croiser celui qui, depuis 22 ans, tenait un rôle au sein des Amis de Paris-Roubaix, l’association qui veille aux chemins cabossés de la classique. Un président investi, un initiateur sans relâche, un formateur pédagogue, un amoureux du cyclisme, un adulateur de l’Enfer, son paradis ! Les secteurs, il en connaissait le moindre recoin à force de les inspecter, les bichonner et les réparer avec l’aide des écoles d’horticulture de la région. Pavé par pavé, il veillait à entretenir, à la sortie de l’hiver, les chemins torturés par les engins agricoles qui, aujourd’hui, font partie du patrimoine cycliste. "Pourquoi fais-je cela ? J’aime ça, tout simplement !", nous avait-il répondu, lors d’un reportage au Carrefour de l’Arbre en 2020. Tout était si simple avec François, dont l’absence sera si compliquée à combler. La reine des classiques a perdu un de ses rois !

2. Dimanche Comme pour rendre hommage à François qui adorait les grandes manœuvres à coups de pédale, les cracks du Mondial se sont fait la guerre durant les 270 bornes que comptait le circuit de Glasgow. Quel champ de bataille ! Sur un parcours atypique, des déçus, des frustrés, des blessés, des meurtris, il y en avait partout ! Un carnage auquel ne pouvaient échapper que les hauts gradés du peloton. Pedersen, Pogacar, van Aert, van der Poel: l’empoignade rêvée ! Celle que tout suiveur avait envie de suivre, celle que tout supporter avait envie de supporter, celle que tout commentateur avait envie de commenter. À en perdre parfois la tête et son latin ! Car il était sans son brillant acolyte de consultant Cyril Saugrain, il nous est arrivé, durant la course, de faire des infidélités à Rodrigo Beenkens pour écouter les Français d’Eurosport qui ne comptaient plus leurs malheurs entre les défaillances et incidents de leurs poulains. On y a ainsi appris, de la bouche de Jacky Durand, que Frédéric Amorison menait tambour battant le peloton… Alors, on savait qu’un autre Fred était de la partie, Frederik Frison… Quant à notre Baséclois, on a un très gros doute ! Alaphilippe et Laporte bâchant à 80 km de l’arrivée, nos voisins ont débloqué…

3. Lundi C’est une enquête qui a été rondement menée par le Daily Record. Investigation relatant le moment clé du succès de van der Poel au Mondial: son envie pressante d’aller aux toilettes durant l’interruption de la course par des manifestants ! Le newspaper a retrouvé les proprios des chiottes utilisées en toute urgence par le Néerlandais pris de maux de ventre. Le popo du petit-fils à Poupou: à quoi tient un maillot arc-en-ciel, hein ?

4. Mardi Au final, après avoir coulé un... bronze, Mathieu a décroché l’or: somme toute logique !

5. Mercredi Et l’argent pour un Wout van Aert qui en devient peu à peu le Poulidor de van der Poel, qui a aussi fait la nique à Pogacar. De quoi voir certains rechercher le cliché d’un podium datant de 2012, à l’arrivée d’un Mondial de juniors en cyclo-cross. Genre de bis repetita onze ans plus tard ! Sauf que, si sur la première marche, il y a bien Mathieu et, sur la deuxième, Wout, sur la troisième, Tadej s’appelle en réalité Quentin. Aussi sympathique soit-il, le Français Jauregui, qui a passé sa jeunesse chez nous à Tournai, n’est pas le Slovène Pogacar... Ça se saurait quand même !

6. Jeudi Désolé, mais pour une fois qu’il fait soleil, on profite ! L’apéritif à la conférence de presse de l’Ath Open, tournoi de tennis en fauteuil: comme sur des roulettes !

7. Vendredi Avant le troisième, un bref retour sur le deuxième tour de la Croky Cup et un des scores à retenir: Onhaye-Anvaing 10-0 malgré un marquoir qui s’arrêtait à neuf ! Photo à l’appui, les visiteurs n’en ont pas fait tout un bac, croquant le foot à pleines dents et n’en perdant pas leur humour: "Onhaye venu, on a vu, on a été vaincu. Adieu les chips !" Le foot, tel qu’on l’aime : battu mais pas abattu !