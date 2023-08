P3A: un groupe rajeuni prêt à progresser à Thumaide

Ce qui passe inévitablement par une bonne préparation estivale et là encore, Philippe reste quelque peu sur sa faim: "J’avais entre 13 et 17 joueurs à l’entraînement en début de préparation, ce qui est trop peu à mon goût. On a pu goûter à la Coupe de Belgique sans parvenir à passer le premier tour, ce qui est un demi-mal puisque nous évitons ainsi de nous déplacer ensuite chez une P1 namuroise. En Coupe provinciale, on a fait le job lors du premier tour avant de retrouver Taintignies, adversaire que nous retrouverons lors de la troisième journée de championnat. Heureusement, il reste encore du temps pour souder un groupe qui bénéficie d’un mon mélange entre joueurs d’expérience et des jeunes qui bénéficient encore d’une marge de progression. Derrière l’équipe première, on a toujours une P4 et une équipe U17 talentueuse puisqu’elle a décroché le titre la saison passée dans sa catégorie. Le but est de faire venir des U17 dans mon groupe à tour de rôle afin d’intégrer définitivement au moins trois d’entre eux la saison prochaine."

Philippe Labie et son comité ne cracheraient évidemment pas sur une montée en P2 mais restent conscients du fossé qui existe entre les deux séries: "Certaines équipes sont certainement plus ambitieuses que nous. Je pense que la montée se jouera encore entre quelques formations comme la Montkainoise et Béclers, mais je n’oublie pas Luingne B qui a les qualités pour jouer le haut du tableau, sans oublier une équipe comme Escanaffles, alors qu’une surprise n’est certainement pas à exclure dans le chef des équipes qui sortent de P4."