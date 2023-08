P2A: le Petit Poucet ellezellois espère vite jouer les ogres

Les points forts de l’effectif sont vite pointés: "On n’a pas perdu énormément de joueurs ce qui a permis de garder la cohésion. On a aussi recruté des joueurs revanchards qui ont déjà connu la P2 et veulent y briller à nouveau. Je pense aux Theves, Brurgue, Görtz ou encore le gardien Marlier. Leur bonne mentalité leur a permis de s’intégrer très rapidement, la dynamique est vraiment bonne."

Invitation acceptée avec plaisir

Pas vraiment de crainte pour Yves: "Le groupe est capable de passer le cap de la P2 mais il faudra être épargné par les blessures. Pas de bol, Schreyers (ménisque) et Görtz (fracture du nez) sont out pour quelques semaines. Il faudra faire avec mais il ne faudrait pas que ce genre de chose se multiplie." Son trio de favori se nomme "Luingne, Mouscron, et puis Herseaux ou Estaimbourg."

Le capitaine Édouard Dewulf entame sa quatrième saison chez les Sorciers, sa deuxième avec le brassard de capitaine: "On prend l’invitation à rejoindre la P2 avec plaisir et très franchement, je trouve qu’elle est méritée parce qu’on avait eu un tirage corsé au tour final et on ne perd qu’aux penaltys. Je pense qu’on ne sera pas une proie facile à croquer contrairement à ce que peuvent pensent certains. Tous les renforts ont connu la P2, l’expérience est là dans une série qui sera plus que solide. On a un groupe avec des gens intelligemment malins (NDLR: oh le beau néologisme !) qui ne vont pas se mettre la pression."

Venu d’Isières où il n’avait pas eu trop de temps de jeu, Édouard se reconstruit à Ellezelles. "Le coach m’a accordé sa confiance et j’ai repris le brassard dans un noyau en mutation… Je pense être un bon communicateur." Bof ! Bien sûr, on plaisante, toutefois quand on lui a demandé son âge, Édouard a réfléchi et sa réponse a été: "Euh, j’ai vingt-huit ans. Normalement. Mais je dois toujours compter." Bienvenue à Ellezelles !