Les coupes sont servies avec un beau plateau

Sophie Chuffart à Templeuve

Les Enghiennoises découvraient, hier soir, la compétition à Alleur alors que le TEF de Sam Vankeersbulck se coltinera un long et difficile déplacement ce soir au Centre Gaume de Tintigny. Les Templeuvoises auront le plaisir de reprendre demain à la maison contre Esneux où milite une ancienne gloire du club, Sophie Chuffart ! L’occasion de belles retrouvailles pour Gael Verzele et sa moitié dans les installations de l’Essor, pile à l’heure de l’apéritif.

Nos représentants masculins jouent ce soir. Habitués à claquer des performances dans cette Coupe AWBB, les Mafflois tenteront de remporter à domicile leur second succès consécutif face à Neufchâteau, pensionnaire de R1. Encore en rodage, les hommes de Pat Verdun ont déjà démontré samedi dernier contre Braine 2001 (nouvelle appellation) qu’ils tenaient physiquement déjà la route, en émergeant en seconde armure contre des invités très nerveux pour une entrée en matière, comme en témoignent les nombreuses fautes techniques et intentionnelles accumulées en cours de match.

La locomotive kainoise devrait avoir le loisir de reprendre en douceur chez un adversaire hutois de P1. Estaimpuis se déplace à Henri Chapelle (P1) tandis que la JSE de Laurent Wilmus recevra le Fresh Air pour se mesurer une première fois à la régionale 2.

Deux matches en 24 heures

On note déjà quelques confrontations également en Coupe du Hainaut. En messieurs, l’ASTEK B ne devrait connaître aucun problème de démarrage ce soir à Silly malgré un handicap de 15 points à l’entre-deux. Estaimpuis disputera sa deuxième joute du week-end demain après-midi au Blue Gold Celles et les Blatoniens iront défier 2h plus tard le BBC Leuze. En dames, Dottignies devra patienter une semaine de plus puisque Silly a déclaré forfait. À l’instar des Sang et or de Guillaume Barbieux, le TEF Kain enchaînera lui aussi avec un second déplacement en 24 h, dans les installations de Péruwelz. Le même sort est réservé aux Enghiennoises, qu’attend une visite à Blaregnies cet après-midi, au lendemain du voyage en terres liégeoises.