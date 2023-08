P3A: Luingne B pour faire pousser les jeunes graines

En milieu de saison dernière, Thomas Lamblin, qui coachait déjà les U19, avait été promu à la tête de l’équipe B et c’est avec une certaine expérience de la série qu’il commente les ambitions de son groupe: "Notre but principal est d’amener les jeunes le plus haut possible, de les faire monter en P3 et leur permettre de découvrir le football adulte. Après, si on peut aller chercher une tranche, ce sera une réelle réussite. Si jamais notre équipe première parvient à rejoindre l’élite provinciale, on jouera le coup à fond pour essayer de passer un cap."

Vu la qualité de ses équipes de jeunes, Luingne a l’avantage de ne pas devoir chercher ailleurs ce dont il dispose… "Nos formations U19 et U17 regorgent de bons joueurs et nous suffisent à assurer un vivier qui peut jouer le maintien. Après, on a cherché à élargir le groupe avec des garçons qui ont le potentiel pour également finir en P2, ce qui prendra du temps car j’ai bien conscience qu’il faut corriger certaines lacunes. En fin de saison dernière, lors du match décisif contre Béclers pour savoir si nous pouvions aller au tour final, nous avons complètement craqué, sans doute à cause de la pression. On espère gagner en maturité cette année en bénéficiant de l’expérience de la saison passée. Seul le gardien Vroman a quitté le groupe et on est paré pour éviter tout problème d’effectif. La défaite en Coupe contre Estaimbourg a permis de comprendre qu’il reste du boulot, notamment sur les plans physique et tactique. Depuis la reprise, on produit du beau foot mais il reste décidément à faire preuve de plus d’efficacité. Cette jeunesse est parfois un point faible. Vouloir produire du jeu n’est une bonne chose que si on sait faire preuve de roublardise quand c’est nécessaire, poursuit Thomas qui cite Péruwelz comme principal candidat au titre. Ils ont les armes et bénéficient d’une belle équipe A pour les renforcer. C’est aussi le cas du FC Tournai. Kain voudra remonter, Velaines a effectué un gros recrutement cet été."