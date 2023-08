P2A: "Onzièmes ou quatrièmes, on n’en sait rien !", dit-on chez les Herseautois

Julien Deconinck s’étonne un peu de notre petit sourire semblant signifier qu’on ne le croit qu’à moitié mais il se justifie: "Un trio devrait occuper le devant de l’affiche: Mouscron, Luingne et Estaimbourg. Après il y a tout un paquet d’équipes qui peuvent revendiquer le top cinq: Anvaing, Obigies, Ere qui a bien recruté, Enghien dont on ne parle pas et Herseaux évidemment, mais ça fait du monde ! Je ne veux pas être trop modeste mais autant la série était belle l’an passé, autant on peut encore s’attendre à mieux cette saison. J’ai été voir Mouscron, et ça respire le foot ! Quelle armada ! De notre côté, on a amené de la concurrence avec du Belge, je suis fier de le dire. Les joueurs ont l’avantage de connaître la série et le foot qui s’y pratique alors qu’il faut plus de temps à un Français pour s’adapter. Je connais les limites de mes joueurs qui possèdent de belles qualités mais pour certains, le foot n’est pas forcément une priorité. Or, pour aller chercher le Graal, il faut un petit quelque chose en plus."

Le nouveau statut de son équipe qui sera attendue partout n’embête pas le coach: "Je tiens à ce qu’on donne une bonne image au niveau foot mais aussi dans le comportement. On voudra davantage nous battre vu notre saison dernière mais ce sera l’occasion de nous réinventer tactiquement. On jouera tous les matchs pour les gagner. On est prêts !"

La pression ne vient pas du club

Le maître atout se nomme stabilité: "Le groupe n’a pas trop changé, on connaît la série mais ça peut aussi devenir un vilain défaut si on ne retrouve pas les valeurs nommées abnégation et combativité. On s’attaque à un beau challenge. À moi de trouver les solutions si le groupe devait s’endormir…" Les craintes n’ont pas lieu d’exister: "Le club ne met pas de pression. C’est nous qui nous en chargeons !" Avant de rappeler son trio: "Mouscron, Luingne, Estaimbourg."

À l’image de son équipe, le meilleur buteur de la série l’année passée sera certainement chaudement surveillé sur les pelouses: "Avec Mickaël (Mezzina), on a été mis en avant, le marquage risque d’être beaucoup plus serré, sourit Thomas Debailleul, mais on va trouver la solution. J’avoue que je ne m’attendais pas à ça vu ma première expérience en Belgique mais mes équipiers m’ont beaucoup aidé sans compter la confiance du coach dès le début. On peut être positif pour la saison à venir car les quelques recrues vont étoffer l’effectif. On va tenter de se maintenir très vite avant de viser le plus haut possible. On va avoir pas mal de derbys, ce sont de chouettes matchs. On est prêts à supporter la pression inhérente à notre tout nouveau statut." On pensait que Thomas serait sollicité: "Pas du tout ! Je n’ai reçu aucune proposition mais de toute manière, je m’étais engagé pour continuer l’aventure à Herseaux."