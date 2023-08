Luigi Nasca: "Gagner est essentiel pour continuer à évoluer"

Luigi Nasca pourrait considérer ce match de coupe comme une étape de plus dans la répétition des gammes mais il précise tout de suite: "Il faut tout faire pour passer ce tour qui nous permettrait de défier Visé une Nationale 1 comme l’Olympic. Un match à enjeu, c’est tout différent d’un amical. On arrive à la fin de la quatrième semaine, il est temps d’entrer dans le vif du sujet. On sent qu’on touche au but, c’est très motivant."

Pour lui, l’équipe reste sur la bonne voie: "Le groupe monte en puissance. Physiquement, on n’est pas mal du tout. Au niveau du foot, on a enchaîné les belles prestations contre l’Olympic et Audenarde… La seule mi-temps qui m’a déçu, c’est la première face au Pays Vert. Il faut préciser que le match de milieu de semaine vient après une double séance lundi et mardi, les organismes s’en ressentent."

En fonction des opportunités, Luigi envisage l’un ou l’autre renfort, "des gars qui sont capables d’éliminer en un contre un mais le club n’est pas riche !" Le onze de base mûrit lentement: "On va commencer à poser les choix, on y voit plus clair mais la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Tout ce que je sais, c’est qu’on aura besoin de tout le monde comme l’an dernier." Avant de conclure sur les perspectives: "Pour qu’on passe une bonne saison, il faudra être à 120% parce que la plupart des gens sont restés avec des renforts en devenir, la quasi-totalité du noyau découvre la D2, ce qui nécessite une adaptation. À part des Cordaro et Diakhaby, personne n’a joué à ce niveau. Le plus beau test sera le duel d’ouverture face à Rochefort, un cador de la série avec Mons."

Pio: "C’est dommage, mais c’est le football…"

Vu notre grand âge, on n’est pas dupe mais franchement, on ne s’attendait pas à ce que la belle histoire – 7 ans ! – entre Axel Pio et Tournai s’arrête ainsi: "Je le sentais arriver depuis un certain temps ; quand le club a fait resigner Valentin, Malo sans qu’on ne discute avec moi, ça ne s’annonçait pas bien. Je souhaite une très belle saison à tous les amis de l’équipe."

La pierre d’achoppement est financière. Le club ne veut pas prendre le risque de rémunérer un joueur qui n’a quasi pas joué la saison passée sans savoir si le genou tiendra. "Ce que je peux comprendre, mais pas passer du tout à rien, surtout que j’avais trouvé un sponsor prêt à entrer dans la danse. Je suis indépendant, je ne peux me permettre de devoir recaser des clients pour venir au foot gratuitement. Je n’ai pas peur de dire qu’après 7 ans, j’avais un beau salaire. Je suis surtout déçu de la façon dont ça s’est passé. Pourquoi me faire lanterner si le club ne comptait pas me garder surtout que j’avais eu une opportunité à Vlaamse Ardennen à qui j’avais dit que j’étais prêt à discuter si on ne montait pas. C’est un manque de respect d’un club pour lequel je me suis toujours donné à fond sur et hors du terrain entre autres en jouant les kinés de remplacement."

Les réactions n’ont pas tardé: "J’ai eu des propositions d’une quinzaine de clubs (NDLR: régionaux et flamands) , ce n’est sans doute pas plus mal de quitter un club dans lequel on n’est pas désiré", termine Axel.

On le répète: dommage que ça se finisse comme ça après tant d’années en ayant dans un coin de la tête les images de joie de la montée avec un Pio s’amusant tel un gosse. Son tort aura été d’avoir discuté avec Vlaamse Ardennen, sans nul doute !