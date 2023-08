D’une P1 namuroise à une D2 brabançonne flamande, la marche est haute pour le Pays Vert quand on compare, sur le papier, son entrée en lice de la semaine dernière et le troisième tour qui lui est proposé ce dimanche. Avantage de son duel face à Londerzeel: le fait d’évoluer encore à la maison ! "Un bon match à jouer, commente Pascal Verriest. Je suis preneur car c’est une grosse opposition qui nous permettra de travailler certaines choses." Quant à l’envie de franchir ce cap: "Si on peut créer la surprise, on le fera, surtout devant notre public, mais on a vu la suite du tirage et ce sera un voyage à Hoogstraten qui nous attendrait, soit une N1. Là, à une semaine du championnat, la marche serait en théorie bien trop haute avec, au-delà du long déplacement, le risque de se griller à une semaine de la reprise et surtout ne pas passer. La donne aurait été différente si, en perspective du tour suivant, on avait eu une D3 ou une autre D2… Maintenant, n’y pensons pas, il y a Londerzeel face à qui on n’a rien à perdre."

Pour ce match de dimanche, l’effectif ne devrait pas être fort différent de celui convoqué sept jours plus tôt: "Il faudra malgré tout remplacer Séraphin Mundine dont la saison est quasi finie suite à sa blessure aux croisés et Brice Revercez qui a besoin de dix jours de repos pour son ménisque. Deux tuiles: une énorme, vu la capacité à notre jeune ailier à éliminer un homme, et une embêtante au regard de l’abattage de notre médian axial, constate le mentor athois. Avec les autres absences et les retours tardifs de vacances, je n’ai que 18 joueurs à disposition. Les choix sont donc restreints. Mais il y a le retour de Thomas Druart qui a joué une mi-temps à Tournai. On y a vu aussi le jeune Arthur Vandenborre qui a marqué. Il y a des solutions, je ne me plains pas…"

Même si beaucoup de solutions sont communes ! Explication: "J’ai beaucoup de joueurs d’axe, surtout pour la défense: Bonnier, Di Sciacca, Dutilleul, Dubois, Dupont et Druart… Ça fait six pour deux postes. Et sur les côtés, en attendant Nzuzi, je n’ai que Valenti à gauche et Leleu à droite comme vrais backs, avec comme seules possibilités de dénaturer le jeu d’éléments bien plus offensifs comme Eckhaut et Vandeville." Le souci d’un coach arrivé sur un tard et ne pouvant ainsi réellement composer son effectif à sa guise.