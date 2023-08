Jusqu’ici, il n’y a rien à dire, le Péruwelz FC a tout bien fait ! Un premier tour rondement mené face à la P2 de Jumet (4-0) et un deuxième tour parfaitement maîtrisé contre une D3, celle de Couvin-Mariembourg (3-1) qui ne viennent que confirmer que Jonathan Krys, son staff et le comité de la Verte Chasse ont bien fait les choses durant l’intersaison en termes de recrutement et ont déjà bien bossé sur le terrain depuis la reprise des entraînements. Péruwelz désigné comme l’un des favoris en P1 par la concurrence, ça paraît dès lors totalement justifié ! Le FC apportera-t-il une nouvelle confirmation à cette réputation flatteuse, lui qui, ce dimanche, au troisième tour de la Coupe de Belgique, accueillera Onhaye.

Un succès 1-3 en amical jeudi

Sur le papier, c’est juste un joli copier-coller du duel d’il y a sept jours: un match à domicile, face à une D3 venant du Namurois ! Sauf qu’entre Couvin-Mariembourg et Onhaye, il y a une nette différence. Si le premier cité ne cache pas être en pleine reconstruction tout en s’attendant à une saison un peu difficile, du moins en début d’exercice, le temps que la sauce prenne, le second nommé est une machine qui tourne fameusement bien. Demandez à Anvaing ! La P2 de l’AC est rentrée d’Onhaye avec un 10-0 dans la soute à bagages dimanche dernier. Rien que ça ! Les Péruwelziens se sont préparés à cette solide opposition, disputant un amical jeudi soir à Estaimbourg. Menés au score, ils ont su réagir en l’emportant finalement 1-3 grâce à des buts d’Amar Meziani, de Quentin Paternotte et de Terence Kouvoua.