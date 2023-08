Près de 250 km séparent Antoing d’Ethe, deux clubs qui seront opposés dimanche au stade Charles Servais au troisième tour de la Coupe de Belgique. Autant dire que pour la phalange du Hainaut, ce déplacement en Gaume a les allures d’une véritable excursion et d’une totale découverte.

Sauf pour son coach, Romain Delaby. Sociétaire du club de l’Excelsior Virton de 2012 à 2014, où il a pris une part plus qu’active dans la conquête du titre de 2013, en D3, il s’était ainsi habitué à parcourir régulièrement le trajet reliant la Wallonie picarde à la Gaume. Reparti ensuite vers son Hainaut natal pour y terminer une belle carrière de joueur marquée notamment par un doublé inscrit en Coupe de Belgique contre Anderlecht, avec l’US Centre en 2010, l’élégant gaucher, âgé de 43 ans, use toujours de temps à autre ses crampons dans le championnat des réserves, mais désormais, c’est surtout la panoplie de coach qu’il enfile le plus souvent. Depuis la saison dernière ! À la tête de l’équipe B du Pays Blanc d’abord, puis de celle de la formation A depuis février dernier, quand il a pris la place de Gwen Rustin limogé plus tôt.

Confirmé dans ce rôle pour cette saison, l’ex-meneur de jeu s’offre un bref retour en Gaume pour défier une formation d’Ethe aux ambitions assez similaires à la sienne. "On a fini à trois points du tour final la saison dernière, dit-il. On veut y prendre part cette fois, voire faire mieux si c’est possible."

Face à d’anciens coéquipiers

Les similitudes avec Ethe ne s’arrêtent pas là. Si les Cassidjes ont sorti Huy, club de D3, au tour précédent, le Pays Blanc a fait de même en éliminant le Rapid Symphorinois qui avait participé au tour final de D3 en mai dernier. "Tout comme nous, Ethe a des ambitions et pourra s’appuyer sur quelques joueurs d’expérience, observe Romain. J’ai vu qu’ils alignent Joachim, l’ancien international luxembourgeois. Ainsi que Romain Grevisse et Nathan Collin qui étaient mes coéquipiers à Virton. J’ai pu échanger quelques messages ces derniers jours avec Greg Molnar et Gary Raboteur, deux autres équipiers de l’époque, mais le second ne pourra être présent dimanche puisqu’il jouera au même moment." Avec les "B" de Habay B.

Si Ethe empile les buts depuis le début de la préparation – 19 en cinq matches de Coupe de Belgique ou de la province –, son prochain adversaire n’est pas en reste. "En match amical, on a battu le Pays Vert, une autre D3, indique le coach antoinien. Ona perdu nos deux premières rencontres, mais face à des D2, Rebecq et Tournai. O n monte progressivement en puissance."

Le coach hennuyer, qui prône le football dont il était friand lorsqu’il distribuait le jeu de Virton ou des Loups, avoue s’inspirer aussi de la rigueur de Frank Defays, son ancien T1. Il devra cependant se passer de quelques éléments importants pour ce périple au sud du pays. Et notamment l’expérimenté Gilles Lesage, passé par Namur, l’Olympic et La Louvière, ainsi que Julien Toussaint, arrivé d’Acren. "Tous deux vont en effet rentrer de vacances dimanche soir ou lundi, indique-t-il, et je déplore aussi trois ou quatre blessures. Mais contrairement à la saison passée, on peut compter sur un groupe d’une vingtaine de titulaires potentiels."