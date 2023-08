Beloeil-Acren: pour qui le match de gala face à Tessenderlo?

Souviens-toi l’été dernier !

Pour cette dernière, le déplacement à Quevaucamps n’est pas sans rappeler celui de la saison dernière à Ath où l’attendait un autre derby face à une autre D3, celui contre le Pays Vert ! Un petit affrontement sympathique entre voisins qui n’avait pas souri aux Lessinois qui avaient été sortis de manière prématurée de la Croky Cup. Une petite contre-performance que voudra sans nul doute éviter la REAL pour s’octroyer une belle rencontre de gala le week-end prochain à domicile face à la nationale 1 de Tessenderlo.

Du côté de Belœil, la venue de la REAL constitue un bon test mais surtout comme une possibilité de poursuivre l’aventure et de rencontrer un plus gros poisson encore au tour suivant ! "La Coupe, c’est toujours un plus. La REAL est un adversaire comme un autre. Certes, cette équipe est en D2 mais nous sommes capables de lui poser des problèmes. Nous devons jouer notre jeu. Acren est favori mais on jouera à domicile et on veut passer", relève Raphaël Ryelandt, qui a pris le nom de sa maman, certains l’ayant connu Raphaël Loucheur.

Le défenseur français est arrivé à Belœil à l’intersaison. Il

avait déjà bossé avec Jérémy Descarpentries à Tournai, ce qui a facilité les contacts. "J’ai eu le coach plusieurs fois au téléphone et le projet qu’il m’a présenté m’a convaincu. Je l’ai fréquenté à Tournai où nous avions fini aux environs du top 5 et tout s’était très bien passé. J’avais le temps de jeu que je souhaitais et lorsque j’étais moins bon, je ne jouais pas, c’est aussi simple que ça. En plus, d’autres anciens de Tournai ont également signé à Belœil, comme Aaron Kragbé, avec qui je m’entends très bien. Le projet m’a paru intéressant. Le groupe est soudé, la préparation se déroule bien."

Mieux que le maintien

Les pires craintes concernant l’avenir de Belœil en D3 planaient encore il y a peu. Mais le noyau prend forme et semble tenir la route ! Le championnat n’a pas encore commencé, mais le discours de Raphaël Ryelandt est résolument optimiste. Il peut même surprendre. "À mon arrivée, le comité parlait de maintien. Mais je connais le coach, il ne veut pas jouer le maintien uniquement et moi non plus ! Dans tous les clubs par lesquels je suis passé, je n’ai jamais joué le maintien. On a toujours visé le top 5. Entre joueurs, à Belœil, on en parle aussi et on veut viser plus que le sauvetage et ne pas faire beaucoup de route pour aller chercher simplement des matchs nuls."

Dimanche, l’arrière-garde de la RUS, privée de Pape Dione, Enzo Coehlo, Aaron Kragbé, Antoine Mukala et Jules Flamant, blessés, devra être solide pour faire face aux assauts des visiteurs. Raphaël entend prendre ses responsabilités en défense. "Je ne me considère pas comme le patron mais j’apprécie communiquer et prendre les choses en mains."