P3A: surfer sur l’euphorie de la montée à Estaimbourg B

Si Estaimbourg entend bien surfer sur la vague du succès, Steve Roussel sait que son équipe ne devra surtout pas oublier son foot: "On doit continuer à jouer sans complexe. J’entends que certains nous verraient bien dans le Top 5, ce qui fait plaisir mais l’important est de vivre une saison tranquille. Si nous finissons à la neuvième place, je serai heureux. Si nous sommes dans le Top 6, ce sera exceptionnel. En football, on sait que tout peut aller très vite. On a vécu une expérience lorsque nous sommes descendus en P4 alors que nous étions sixièmes à la mi-championnat avant de connaître une malchance incroyable avec des malades, des blessés et des circonstances de match défavorables. Pas question de s’emballer même si on a réussi à renforcer le groupe avec des joueurs d’expérience. Les retours de Dewagheneire et Bury mais aussi de Benoît Fourez dans les buts doivent nous permettre de compenser un manque de vécu du groupe avec beaucoup de joueurs qui n’ont jamais connu la P3."

Le coach estaimbourgeois voudra par ailleurs s’appuyer sur la concurrence qui semble être la force du groupe: "J’ai la chance d’avoir du monde à l’entraînement, de voir chaque garçon se battre pour sa place et il est vraiment rare qu’on annule un entraînement. Dans la série, je ne sais pas qui émergera mais je vois Péruwelz B jouer les premiers rôles même si son noyau a fortement changé. Le Pays Vert B sera peut-être la surprise du chef, je me méfie d’équipes comme Béclers et Escanaffles. J’avoue que cette série reste une découverte car elle a beaucoup changé depuis qu’on l’a quittée."