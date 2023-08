P2A: s’amuser d’abord à Enghien, le reste viendra tout seul !

Et il n’a pas de crainte particulière lui qui ne s’attendait d’ailleurs pas à cette issue: "C’est l’occasion qui a fait le larron, la demande est venue du comité qui n’aura pas trouvé d’accord financier avec Bernard." L’objectif se résume en un verbe: "S’amuser ! On a énormément de qualités. Après deux saisons pleines où il n’a pas manqué grand-chose pour monter, on vise le top cinq. On n’a ni les infrastructures ni les finances d’autres entités. Atteindre la P1 tient du pouvoir pour nous, pas du devoir dans une série qui regorge de bonnes équipes. Si l’occasion se présente, on la saisira bien évidemment. Qui va jouer le haut ou le bas de classement ? Toutes les équipes ont pas mal d’arguments à faire valoir."

Matthew pourra s’appuyer sur pas mal d’éléments positifs: "En premier lieu, la confiance que les joueurs ont mise en moi. La préparation se passe pour le mieux. Je suis très proche de mon groupe mais c’est le meilleur onze qui jouera. Je dirais aussi le peu de changements qu’a connu l’équipe même si on a perdu Delbecq. Les nouveaux sont déjà intégrés, le noyau est renforcé. Enfin, l’ADN du club où les qualités humaines priment sur l’éducation footballistique."

Sur l’autre plateau de la balance: "La quantité énorme d’énergie qui a été dépensée pour régler les problèmes avec le Nautisport pour les équipes de jeunes. Au niveau pratique, je cherche encore un délégué pour l’équipe. Si quelqu’un est intéressé, qu’il n’hésite pas !"

Son Top 3: "Je vois Luingne avec son expérience, Herseaux toujours agréable à rencontrer et Mouscron pour qui la montée est presque un must."

Didier Magnus, le responsable sportif, appuie son coach: "Le groupe est plus complet que l’an passé mais la série plus costaude. On a une carte à jouer ! Matthew forme un bon binôme avec Jérémy (NDRL: Kina) . La montée de notre deuxième équipe en P3 va accroître la concurrence. Le club va fêter ses dix ans, il grandit sans brûler les étapes."

Un président tournaisien expatrié

Septembre verra Jean-François Baudoux passer le relais à Ludovic Ménédème originaire d’Orcq mais Enghiennois depuis vingt ans. Formateur U5-U6 depuis deux années, il a décidé de franchir le cap: "J’adore le foot ! Mon père a joué à l’Union mais on allait aussi voir le Racing et pas seulement en derby. Le challenge est intéressant pour moi. De nos jours, un club de foot doit être géré comme une PME. Je vais profiter de ce qui a été mis en place depuis dix ans pour développer le club. Cette fonction-là, c’est quelque chose qui me trotte en tête depuis quelque temps. Dans les qualités requises, il faut écouter beaucoup. Je me dis que si tout le monde y met un peu du sien, ça ne peut que fonctionner !"