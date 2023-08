Les enseignements de l'amical Tournai-Pays Vert (3-1): Destrain et Diakhaby sont les boss!

Vandenborre pour le 0-1

Alors accroché jusque-là par un Pays Vert qui avait ouvert le score au quart d’heure par le jeune Vandenborre auquel avait, dans la foulée, répondu Destrain pour atteindre le repos sur une parité, le FC prenait plus d’initiatives lors des 45 minutes suivantes grâce à la montée de Strobbe, dépositaire du jeu des Sang et Or. À la 62e, Diakhaby reprenait un joli coup-franc de la tête: 2-1. Joueur le plus en vue avec un poteau et un but annulé pour hors-jeu en première période, Destrain scellait le score à la 89e d’une frappe des 20 m qui trouvait le petit filet: imparable ! De l’autre côté, plus tôt, Hospied – avant de sortir suite à une alerte au mollet – avait touché la barre et Fosso s’était heurté au gardien.

Verdict de la soirée du côté local d’abord: un tout bon Malory Destrain qui n’aura rien perdu de son sens du but découvert la saison dernière et un Alfhusein Diakhaby déjà en taille patron. "J’ai toujours eu le tempérament d’un leader naturel, souriait le sympathique défenseur, de retour au Varenne après une première signature en 2016. Et ça remonte déjà, hein ? Mais je n’ai pas changé. La preuve, je me suis toute de suite bien senti ici. J’ai repris facilement mes marques, confiait l’un des buteurs du jour. Ça fait toujours plaisir de marquer, surtout quand on joue derrière. Mais il ne faut pas s’arrêter à cela. À l’image du groupe, j’ai encore des progrès à réaliser pour être opérationnel à 100% à la reprise du championnat."

"Une belle petite équipe"

Avant, il y a le premier match officiel samedi soir en Coupe, face à Longlier, une D3. "J’espère en être car je ne suis pas encore qualifié (NDLR: détails à régler avec Mons). Chez nous , on devra s’imposer." Quant au groupe en lui-même: "Je connais la D2 (NDLR: de par son passage à Acren notamment) et je crois qu’on a une belle petite équipe qui peut créer des surprises", notait, sourire en coin, le Français de 27 ans qui sera à n’en point douter le boss de la défense cette saison.

Un élément qui a convaincu à la différence d’autres: "On a permis à certains de faire leurs preuves mais ils ne l’ont pas fait. On va en tirer les conclusions", commentait Bastien Letellier, l’adjoint tournaisien, ex-Pays Vert, qui a fait attention de ne pas se tromper de banc. Non, ça était, je vous rassure !"

Pio n’est plus tournaisien

Verdict de la soirée désormais du côté athois: des onze quasiment totalement différents à chaque mi-temps pour faire le tour d’un noyau qui se précise petit à petit ! "Il faut donner à tous l’occasion de se montrer. On était bien en première période, et moins en seconde, car on a joué trop bas, regrettait Pascal Verriest. Avec les blessés (NDLR: ligaments croisés pour Mundine et ménisque pour Revercez) , l’effectif s’est réduit naturellement. C’est dommage, vu la qualité des garçons dont on doit se passer. J’ai 18 joueurs pour ce dimanche en Coupe face à Londerzeel. Les choix sont donc restreints, disait un coach qui a revu à l’œuvre Jonathan Diumasumbu Longe, attaquant de pointe français qui a joué à Malte et en Pologne. Il sait peser sur une défense même si l’on voit qu’il est en manque de condition. C’est un profil d’offensif qui m’intéresse. À voir si ça peut se faire." Allô, prési Dubois ?

On retourne dans le vestiaire tournaisien pour la dernière info: la confirmation qu’Axel Pio ne sera pas préservé !