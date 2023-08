L’EF-Academy d’Emilio Ferrera à Mouscron

Déjà présente à Alost, Wavre, Asse, Flémalle, l’EF-Academy – initiales pour Emilio Ferrera mais aussi élite foot ! – souhaite s’étendre, jetant son dévolu sur la cité du Hurlu. "Au carrefour de la Flandre occidentale et de la France, Mouscron a longtemps été une place forte du foot hennuyer. L’EF-Academy se devait d’ouvrir une de ses antennes là-bas. C’est chose faite, ou presque puisque la journée portes ouvertes se tiendra ce vendredi 11 août. Si tu as entre 7 et 13 ans, viens montrer ce que tu vaux pour pouvoir intégrer une académie qui te fera alors progresser", invite l’annonce de l’événement qui sera encadré par Jeanvion Yulu-Matondo, l’ancien joueur professionnel formé, notamment, à l’Excelsior Mouscron. Les informations relatives à cette matinée de détection au Futurosport sont disponibles sur le site internet de l’académie et sur sa page Facebook également.

Partenaire de La Gantoise

C’est donc en Wapi qu’Emilio Ferrera souhaite installer une nouvelle antenne de son académie qui, à l’origine, devait collaborer avec le Standard de Liège via une implantation à Alost. Toutefois, lorsque l’entraîneur a signé en faveur de La Gantoise, son concept est tombé entre les mains de Buffalos qui ont développé l’idée d’améliorer l’apprentissage et faciliter le perfectionnement.

Pour remplir cet objectif fixé, Emilio Ferrera est parti de différents constats pour développer son EF-Academy: des enfants doués passant malgré tout entre les mailles du filet de la détection des clubs pros, la difficulté de ces derniers à recruter de jeunes talents en dehors de leur sphère territoriale ou le manque d’équilibre entre vie de famille, exigences liées au foot et école. Le but recherché est ainsi de replacer l’enfant au centre des attentions en proposant une alternative à un football d’élite dit traditionnel: "La mission est d’offrir à ceux qui nous auront fait confiance, toutes les chances de trouver leur voie au sein du monde professionnel."

Comme pour les adultes

L’académie propose différentes sessions d’entraînement, qui concernent les catégories allant des U9 aux U14. "Les séances sont préparées et données selon une méthodologie et une philosophie bien précise. Le but est schématiquement de délivrer les mêmes sessions aux enfants qu’aux joueurs pros car ce qui marche chez les adultes fonctionne très bien chez les plus jeunes également avec bien évidemment quelques modifications en termes d’intensité et des dimensions. L’envie reste de faire progresser individuellement chaque joueur par le collectif tout en bonifiant l’équipe aussi ! Avec des entraînements axés autour de la possession, le joueur va intégrer les préceptes du jeu du foot moderne tels qu’on les conçoit au sein de l’EF-Academy."