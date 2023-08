Padel: la Casa se sent bien dans sa nouvelle maison chiévroise

Après quelques années qui ont coïncidé avec l’explosion de la pratique du padel dans notre région, Arnaud et Julie ont été contraints et forcés de plier bagage. "Le propriétaire des lieux a décidé de rompre le bail. Nous avons été mis devant le fait accompli, mais heureusement, nous avions un projet sur Chièvres. À l’époque, nous souhaitions déjà étoffer notre offre en ouvrant un second site. Mais suite à la fermeture de la Casa des Géants, l’expansion envisagée s’est alors transformée en un déménagement."

Un changement de lieu qui n’a pas pu s’opérer du jour au lendemain. "À Chièvres, nous occupons une ancienne exploitation agricole. Quand nous avons pris possession du lieu, moyennant quelques petits travaux, il aurait été beaucoup plus facile de redonner vie à une ferme que d’ouvrir un club sportif."

Une centaine de membres

Mais le travail n’a pas arrêté les jeunes entrepreneurs qui, en mars de cette année, ont pu inaugurer la Casa 2.0, rebaptisée Casa des Aviateurs. "Un bon nombre de membres nous ont suivis d’Ath à Chièvres. Il n’y a que trois kilomètres entre les deux sites, mais d’autres ont sans doute eu peur que nous ne puissions pas ouvrir nos portes pour les interclubs. Pourtant, nous y sommes parvenus. Les affiliés qui nous avaient suivis ont pu disputer les interclubs et, aujourd’hui, nous en sommes plus ou moins revenus à une centaine de membres, attirant pour y parvenir un nouveau public venant de Chièvres, bien sûr, mais aussi de Lens, Jurbise…"

Il reste pas mal de boulot aux dirigeants de la Casa. "Le mini-foot et les terrains de pétanque seront très bientôt ouverts, et un laser game pour les enfants suivra. Le chantier principal va consister à remettre en l’état le bâtiment qui servira dès lors de club-house et de vestiaires."

Sept tournois en 2023

Mais le courage ne manque pas et quand on voit ce qu’ils ont réalisé en quelques mois à peine, ce ne sont pas les nouveaux coups de marteau-piqueur et de pinceau qui sont encore à donner qui vont arrêter les deux commandants de bord. Le week-end passé, Julie et Arnaud se sont quand même offert une petite pause dans les travaux pour organiser un tournoi qui a regroupé 39 équipes réparties en quatre catégories. C’est l’un des sept tournois organisés par les Aviateurs en 2023. Sept tournois en 2023 et peut-être quelques dates de plus au programme de 2024 qui doit encore être arrêté. Dès leurs premières années, les Aviateurs chièvrois visent les sommets.