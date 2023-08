P3A: Taintignies aspire à la sérénité

La belle prestation lors de la première rencontre de Coupe, contre Bruyelle, a confirmé que le groupe est déjà bien en place. "On savait que ce serait un adversaire coriace, mais j’étais confiant. Si nous parvenions à essouffler nos hôtes, nous devions logiquement émerger, ce qui s’est produit assez logiquement. Ce genre de match permet toutefois de tirer des enseignements, de corriger des petites choses. Bruyelle avait entamé la partie avec plus d’envie et il a fallu procéder à quelques ajustements. Nous aurions pu allonger le score mais l’essentiel est d’être prêt à la reprise, à l’occasion du déplacement à Péruwelz B qui permettra clairement de nous situer, explique Sandy Lechantre qui ne se lance pas dans des pronostics improbables. Le championnat s’annonce homogène, tout le monde peut battre tout le monde. Je vois Luingne B émerger devant Péruwelz B et Velaines, mais une surprise n’est pas à exclure. Je pense notamment au FC Tournai B et Estaimbourg B qui, après un tour final de feu, a réussi à se renforcer. De notre côté, si on termine entre la septième et la douzième place, la saison sera réussie."

Le coach reste ambitieux mais se refuse de parler de montée en P2: "Ce n’est pas à l’ordre du jour même si le comité ne nous refuse rien. Si l’occasion se présente, on la saisira avec plaisir mais je vois plutôt ce championnat comme une campagne de transition. On a réussi à se renforcer avec quelques joueurs d’expérience. C’est assez rassurant d’avoir pu faire venir François Carels comme gardien. Il avait envie de jouer une saison avec son demi-frère Ludovic Pluquet. Le groupe est assez riche avec 26 garçons et des postes dédoublés. Le noyau vit bien, sait s’amuser après les rencontres et ce collectif doit être une force. Je redoute par contre un peu la concurrence qui pourrait nous être préjudiciable si certains se mettent trop de pression. Pour l’heure, je profite de cette préparation qui se déroule à merveille avec la présence d’une vingtaine de joueurs à chaque entraînement."

Sandy ne devrait pas être confronté à un souci d’effectif, le CS alignant une P4 fondée sur les bases de l’ex-groupe U19 alors qu’une équipe réserve s’est également inscrite en championnat.