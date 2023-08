P2A: jouer tous les matches pour les gagner à Wiers

Ce qui fait également hésiter le coach des Mauves, c’est la série: "Elle sera plus équilibrée parce que le niveau des joueurs – qualitativement parlant – est un cran plus élevé. J’ai beau retourner le problème dans tous les sens, impossible de citer le nom d’une équipe qui va jouer la descente. Ça promet !" Alors, quels sont les éléments qui pourraient faire la différence ? "La présence aux entraînements, et l’esprit d’équipe. La capacité aussi pour les clubs de gérer les périodes plus compliquées. Quand on gagne, tout va toujours bien mais en cas de défaite, ça devient très vite plus difficile."

Avec des revanchards

Les points forts sont vite trouvés: "Incontestablement, l’esprit de groupe. C’est grâce à lui qu’on a pu se sauver l’année passée. L’ambiance est déjà très bonne elle aussi. Les joueurs intégrés apportent une vraie plus value – c’est un bon mélange jeunesse ! – expérience. Nécessaire après deux années très difficiles avec des résultats en deçà des espérances ; la saison passée, on a réussi à sortir la tête de l’eau in extremis, plus question de revivre ce scénario cette année. On a transféré des revanchards. Revenu de blessure, Saïd El Majoubhi a faim tout comme Valéry Saval qui a peu joué l’an dernier à Péruwelz ; Jérôme Altruy a aussi vécu une saison compliquée même si elle s’est bien terminée ; la qualité est bien là ; alliée à une jeunesse motivée, on peut être optimiste. Depuis que je suis arrivé à Wiers, je ne vois que du positif d’ailleurs."

Le seul petit bémol ne surprendra personne quand on connaît Bryan: "On doit faire la préparation en fonction des congés des gens alors qu’avant, ce sont les joueurs qui s’organisaient pour être là à la reprise. Aujourd’hui, pour un oui ou pour un non, ils n’hésitent plus à se détourner du football."

Avant de citer le trio de favoris à ses yeux: "Luingne, Anvaing, Enghien avec une surprise qui pourrait s’appeler Ellezelles et ses transferts intelligents."