Euro U20 d'athlé: Kylie Lambert manque la finale

Malheureusement, tout ne se sera pas passé comme prévu et, de place de finaliste, il n’en a pas été question pour l’athlète du CABW couvée par Carole Bam. Pour être de la partie dans la finale qui se tiendra ce jeudi, Kylie Lambert aurait dû décrocher une des trois premières places de sa demie, directement qualificatives, ou signer l’un des deux chronos des repêchages. Ni l’un ni l’autre n’a été possible pour notre régionale qui a semblé très empruntée tout au long de la seconde partie de course alors qu’elle avait opté pour la même tactique que lors des séries de la veille, prenant le départ le plus rapide. Elle s’engageait en tête sur la première haie, accélérait encore un peu plus et pointait ainsi toujours devant le reste de la concurrence au moment d’attaquer le troisième obstacle. La cadence restait alors très bonne dans la ligne droite, de sorte qu’au moment d’aborder le virage aux 200 mètres, tout espoir de qualification était encore permis. Mais c’était le moment choisi par l’Ukrainienne Mashanienkova, l’auteure du meilleur chrono des séries, et présente au couloir six, soit juste devant Kylie, pour produire son effort. Quelque peu distancée par la favorite du jour, la Belge s’est-elle crispée ?

C’est l’impression qu’elle aura donnée, accusant encore plus le coup au moment où l’Anglaise Newnham la débordait par la gauche ! Une foulée bien moins fluide et une gestuelle plus heurtée ne permettaient pas à la Titje de s’accrocher aux deux leaders. Pire, elle voyait passer la Néerlandaise Noruwa, l’Italienne Cavo et l’Allemande Krause, ainsi que la Slovaque Zibritova pour terminer septième dans un chrono de 59.76, à une grosse seconde de son temps réalisé lors des séries, à plus de deux secondes de son record personnel (57.59).

Très déçue à l’arrivée, assise sur le tartan, Kylie Lambert avait la tête basse, tapant des mains sur la piste, avant de se relever, invitée par les officiels à rejoindre les entraves du stade. Dans un coin de sa tête, elle avait fait de la finale un objectif logique vu sa forme actuelle. Et une Kylie à son niveau y serait parvenue puisque la deuxième fille repêchée pour la finale l’a été avec un chrono de 58.40. L’apprentissage du niveau international !