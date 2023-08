Un duo de présidents triomphe à Belœil

Car, avec la météo de la semaine dernière, Belœil a dû livrer le même combat que son voisin de Bonsecours, où se disputait un tournoi de simples. Il a fallu scruter le ciel, les applications météo et croiser les doigts. "J’estime que sur les 88 rencontres qui étaient à disputer, un tiers environ a dû se jouer ailleurs que dans nos installations. Les autres ont principalement été envoyées dans les salles du RTC et des Peupliers Ath, mais aussi à Thulin, Saint-Ghislain et Quiévrain…", nous précise Valentin Chanoine.

Merci le Crosscourt !

Heureusement, le TC dispose de deux surfaces en Crosscourt qui lui ont un peu sauvé la mise. "Bien sûr, on ne peut pas y disputer de matches sous la pluie, mais elles sèchent nettement plus vite qu’un terrain en terre battue", reprend le président Baptiste Dath. Malgré la météo très capricieuse de dimanche, toutes les finales ont pu se jouer sur les terrains du matricule 3108. Le prési local en a profité pour briller, associé en double M3 à Paul Robinet, son homologue du Moulin à Papier. "L’association de présidents a bien fonctionné. On a gagné 6-1 6-4 en finale face à Arnaud Gobert et Valentin Chanoine, mon collègue du comité." Ne croyez pas que les autres joueurs aient eu peur de se payer le scalp des présidents, mais le double est affaire de spécialistes, et ces deux-là en sont incontestablement.