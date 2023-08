Tournai-Ath: des retrouvailles amicales

Alors qu’on s’était habitué au cours de ces dernières années à les voir s’affronter en derby dans le cadre du championnat, on devra se contenter de l’amical d’avant-saison cette fois-ci. Tournai ayant rejoint la D2 au terme d’un joli tour final rondement mené, le Pays Vert ne retrouvera plus son voisin de la cité des Cinq Clochers lors de la campagne qui se présente. Mais les Sang et Or ne pouvaient pas quitter les Géants si facilement, d’où une rencontre amicale programmée ce mercredi soir au stade Luc Varenne et qui servira principalement de répétition avant le troisième tour de la Coupe de Belgique.