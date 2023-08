P3A: la Montkainoise veut oublier la déception de la descente

Le coach kainois sait que certaines équipes se sont bien renforcées et seront forcément attendues: "Je pense à Luingne B qui regorge de qualités, à Velaines qui a fait de nombreux transferts et qui doit espérer que la mayonnaise prendra mais aussi aux montants de P4, notamment Taintignies et Estaimbourg B qui vont profiter de l’euphorie de la montée pour jouer un rôle de trouble-fête."

Pour sa sixième saison à la tête du groupe, "Bis" entend plus que jamais jouer la carte de la stabilité. Avec pas mal de jeunes qui frappent à la porte de l’équipe fanion, il n’était pas nécessaire de faire un gros mercato: "Nous n’enregistrons que trois départs que je peux comprendre puisque Louis Carette reste en P2 avec Templeuve, que Luis Subero nous quitte suite à un déménagement et que Matthias Lepez, à près de 40 ans, compte toujours s’amuser en P4 à Saint-Jean. Au rayon des arrivées, j’attends beaucoup de Nicolas Lefevre qui reprend le football après l’avoir mis de côté alors qu’Omar Rawagh était chez nous depuis octobre mais n’était pas en ordre d’affiliation. Comme la priorité du club est de former des jeunes, j’ai intégré deux U19, Raphaël Sory et Ahmed Gashi, et d’autres garçons sont susceptibles de venir nous renforcer. Cette manière de travailler doit être notre force. Les joueurs savent ce qu’ils veulent et se connaissent très bien. Par contre, nous devons encore améliorer certains détails comme la concentration durant 90 minutes et surtout le fait que personne n’est certain de sa place. Vu la concurrence, il faudra se battre chaque semaine pour être titulaire."

Avec 22 joueurs à disposition, Fabrice est naturellement optimiste sans être trop ambitieux: "On espère au moins le tour final. Après, tout sera possible. Dans une série où de nombreuses équipes B sont engagées, il est difficile de vraiment savoir ce qu’on peut revendiquer mais on aspire naturellement à vivre un bon début de saison, histoire de prouver que l’expérience de la P2 nous aura été bénéfique", conclut l’entraîneur kainois.