P2A: clap de fin retentissant pour Jean-Do Vessié à Templeuve ?

Pour sa dernière comme entraîneur, on appellera dorénavant le coach templeuvois Jean-Dominique Roux ou Guy Vessié ! Les anciens comprendront… La neuvième sera-t-elle – vraiment – la dernière ? "Rien ne peut me faire changer d’avis, j’ai donné. C’est ma dernière tournée. À 60 ans, j’arrête, je l’avais toujours dit." Avec un sacré CV: neuf ans à Templeuve, six au Pays Blanc et à Néchin, trois à Ere et une année en espoirs au FC Tournai, soit un quart de siècle à le voir – mais surtout l’entendre ! – autour des terrains. Il faudra donc profiter à fond de sa campagne d’adieux. "On va essayer de terminer en beauté, sourit-il. Et ça commencera par faire mieux que la neuvième place de l’an dernier. On espérait mieux après avoir pris 23 points sur 30 en début de saison avant un famélique 19 sur 60. Ça ne peut plus arriver." Jean-Do, on l’aime ou on ne l’aime pas ! Normal, il est de la vieille école: "J’ai mes valeurs, je ne vais pas changer – simple question d’éducation – ça passe ou ça casse !"