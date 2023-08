Le LOSC et les meilleurs clubs belges seront à Molenbaix

Molenbaix sera encore sur le pont durant la quinzaine suivante. Outre le début du championnat et la Coupe du Hainaut pour les seniors, le club participera au traditionnel tournoi de l’entité de Celles qui se déroule durant le week-end du 15 août. Pour ce qui est de l’équipe première, le staff sportif recherche toujours un numéro 9 pour alimenter son secteur offensif. Mais le clou du spectacle de cette année anniversaire se déroulera les 19 et 20 août avec le tournoi pour les U8 et U9. Outre quatre équipes régionales qui auront eu l’occasion de se qualifier pour les poules lors du week-end précédent, ce sont treize formations de l’élite belge et sept de la division 1B qui prendront part à ce tournoi national des plus relevés. Seuls le RWDM, Westerlo et Genk ne seront pas présents. Il y aura même une touche internationale, le Lille OSC étant présent. À n’en point douter, les meilleurs jeunes Belges devraient être présents à Molenbaix et attireront la grande foule dans l’entité celloise.