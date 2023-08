Euro U20 d'athlé: Kylie Lambert qualifiée pour les demi-finales

En piste très tôt ce mardi matin pour sa découverte d’un grand championnat, Kylie Lambert n’a nullement déçu lors des séries du 400 mètres haies du championnat d’Europe juniors. Placée dans la deuxième des quatre séries au programme, l’Enghiennoise disposait du deuxième temps de référence des huit engagées avec ses 57.59 réalisés il y a peu, juste derrière les 57.13 de l’Anglaise Newnham. Au prix d’un départ canon et d’une solide accélération à la sortie du premier virage, l’athlète âgée de 19 ans prenait directement les devants de la course. Elle restait encore nettement en avance à l’entame des 200 derniers mètres, un peu moins à l’entrée de la dernière ligne droite. Le moment choisi par Newnham afin de revenir au grand galop et de profiter d’une foulée moins fluide de la Belge pour décrocher la première place en 58.36, contre 58.48 pour Kylie Lambert, deuxième. Ça ne changeait rien au principal: qualification aisée à la place, les trois premières classées de chaque série validant leur billet pour les demi-finales qui se courront mercredi à 11 h. La protégée de Carole Bam, coach des Cheetahs, le relais féminin belge du 4x400, au CABW ne sera pas la seule à représenter notre pays, l’Anversoise Zoé Laureys ayant terminé aussi deuxième de sa série, en 59.37. C’est le neuvième chrono des qualifiées tandis que Kylie Lambert a signé le cinquième, à plus d’une seconde des 57.30 réalisés par l’Ukrainienne Mashanienkova. De quoi entrevoir une place en finale qui, elle, se déroulera jeudi après-midi !