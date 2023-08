P3A: des jeunes en quête de progrès au FC Tournai B

Quoi qu’il arrive, il s’agit d’une découverte pour le jeune entraîneur: "Je ne connais pas spécialement ces garçons, hormis quelques éléments qui militaient déjà en P3, mais le groupe a fortement changé puisque de nombreux joueurs du groupe U19 nous rejoignent. On a aussi été chercher quelques éléments extérieurs en ciblant ce dont on avait besoin afin de composer un noyau qui devrait tenir la route malgré un manque d’expérience."

L’an passé, des cadres comme Ludwig Caink et Chris Duprez devaient jouer le rôle de relais d’Hichem Hamdi sur le terrain. Cette saison, Thomas compte beaucoup sur Baptiste Brunclair pour tenir ce rôle: "Il doit apporter son expérience des séries provinciales et encadrer ces jeunes qui aspirent à passer au niveau supérieur. Tout le monde a conscience que le chemin est long, qu’il faut s’adapter au foot adulte et créer de la cohésion mais je suis confiant. Il y a beaucoup de qualités et je compte beaucoup sur la préparation estivale, avec des rencontres face à des équipes de P2, pour qu’on arrive en forme pour la reprise du championnat."

Parmi les points forts de son équipe, le coach souligne la jeunesse qui fait preuve de fougue tout en redoutant le manque d’expérience de certains. "Il faudra aussi voir comment l’équipe évolue d’une semaine à l’autre. La collaboration avec l’équipe fanion n’est pas encore vraiment établie et j’espère que les éventuels renforts viendront nous aider avec une grosse motivation même s’il n’est pas acquis qu’on bénéficie de trois joueurs du noyau de Luigi Nasca chaque semaine. On ne se fixe pas non plus de gros objectifs en sachant bien qu’on repart presque d’une feuille blanche. L’idéal serait d’engranger plus de points que lors du dernier championnat et si on peut gratter un petit bonus à l’occasion du tour final, la réussite sera totale, ajoute Thomas qui sait que le championnat s’annoncera ouvert. On ne sait pas trop à quoi s’attendre en regardant les descendants mais je me méfie de la Montkainoise qui récupère Nicolas Lefebvre. Il n’y a plus d’ogre dans la série et je ne vois personne survoler les débats mais Velaines a peut-être fait les efforts pour franchir un cap, allant chercher quelques bons renforts, notamment des garçons qui restent sur une grosse saison avec Esplechin. Je fais d’ailleurs du groupe de Patrick Billiet mon favori devant Béclers et la Montkainoise."