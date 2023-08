P2A: le Top 5, comme d’habitude, à Estaimbourg

C’est là que le coach tempère évidemment et il a bien raison vu le plateau en présence: "Le club ne peut pas viser autre chose que le top cinq dans une série encore plus compliquée que l’année passée. Il faudra se méfier de tout le monde car je ne vois pas d’oiseau pour le chat, tout le monde s’est renforcé et l’équipe qui me semble avoir le mieux complété son effectif, c’est Anvaing, même si Luingne devrait être au-dessus de la mêlée et je ne parle même pas de la Squadra qui n’a pas envie de s’éterniser en P2." Pour tenter de remédier à la fin de saison mentalement et physiquement compliquée, le club a recruté: "On accueille quelques j oueurs pour augmenter une concurrence qui aura cruellement fait défaut. Avec un noyau renforcé en qualité et quantité – plus de vingt joueurs, on devrait éviter les problèmes en cas de blessures."

Pour espérer briller, il faudra bien prester dès le début: "Si on démarre bien, on sera lancé, poursuit Corentin. Harchies, Ere, Templeuve puis Esplechin sont au menu, la première et la troisième rencontre à l’extérieur. Difficile de se prononcer une fois encore sur les forces en présence, chaque duel sera compliqué."

Les joueurs convoités sont restés

L’état des lieux est limpide: "Depuis que je suis là, je n’ai jamais eu un noyau aussi étoffé, ce qui me permettra d’avoir des solutions de rechange en cas de besoin. Avant, je pouvais m’appuyer sur un bon treize – quatorze, aujourd’hui c’est plutôt un dix-huit – dix-neuf. Je suis satisfait des transferts. On a eu la chance aussi de pouvoir conserver Dubrulle et Devianne qui étaient fort convoités. La concurrence est aussi plus présente devant avec quatre ou cinq prétendants pour deux places." Côté négatif: "La perte de Romain Decarpentrie pourrait nous poser préjudice malgré les renforts. Il n’avait pas son pareil pour anticiper les erreurs. Cela va nous forcer à changer l’animation du jeu." Le tiercé des favoris est compliqué à désigner: "Luingne puis Anvaing et la Squadra."

Le président Florian Vandecasteele se veut lui aussi résolument optimiste: "Dans une série toujours aussi attractive, on espère vivre de bonnes choses en visant le top évidemment. Quoi de plus naturel avec les entraîneurs motivés dont nous disposons. Le noyau a été élargi en P2, c’est très positif vu la fin de saison un peu compliquée l’an dernier. Les entraîneurs ont recruté comme ils le souhaitaient. J’espère un très bon maintien pour notre P3 et l’accession au tour final pour la P2. Ce serait là gage d’un championnat parfaitement réussi !"