P1 : tout va vite sur les bords de la frontière, à Néchin!

De plus en plus accaparé par ses activités professionnelles, Giovanni Huin a fait un pas de côté mais ne perd pas de vue le club qu’il a fait monter au sein de l’élite provinciale. De coach à manager, il n’a pas eu le temps de savourer le titre à sa juste valeur. "Il a fallu retomber les pieds sur terre très rapidement car la première provinciale est une autre dimension. Si on est monté très vite, on peut tout aussi rapidement redescendre. Et c’est pourquoi on a effectué les transferts en conséquence. Ils ont tous été ciblés pour compléter un groupe magnifique. Et si beaucoup sont venus frapper à la porte, nous n’avons répondu qu’à ceux qui ne dérogeaient pas à notre ligne de conduite. L’objectif est simple: se maintenir le plus vite durant une saison qui sera longue et fort compliquée. À l’image de Luingne, nous avons déjà compris qu’une bonne série peut vous conduire dans la colonne de gauche mais trois défaites vous condamnent illico à la lutte pour le maintien. Il faudra se montrer régulier tout au long de la saison. On sera vite fixé avec un déplacement à Molenbaix qui joue les premières places depuis plusieurs années maintenant. Quoi qu’il arrive, il n’y aura pas de regret car on ne pouvait pas refuser une montée après avoir mené le championnat de P2 pendant toute la saison. Mais à plus long terme, on veut se stabiliser à ce niveau pour y intégrer nos jeunes. Avec la solidarité qui unit joueurs, supporters et comité, je ne suis pas trop inquiet."