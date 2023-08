Leuze a fait de son Mondial d'indiaca une réussite

Arnaud, quel est le premier sentiment au terme de "votre" Coupe du Monde ?

Celui de devoir accompli ! On a reçu énormément de marques d’attention et de compliments de la part des joueurs, des membres des délégations et de la fédération. Beaucoup de retours positifs quant la façon dont on s’est débrouillé afin de mettre sur pied cette compétition qui n’est pas une mince affaire ! Mais on a tenu le coup. On a tenu bon malgré la fatigue, réussissant à passer outre les petits imprévus qui ont pu survenir. Maintenant, c’est surtout une réussite collective car on a reçu énormément d’aide au niveau des bénévoles. Cela n’a l’air de rien mais c’était un vrai soulagement de pouvoir compter sur des gens prêts à gérer les buvettes, assurer le nettoyage… Sans oublier le précieux coup de main de la Ville !

Parmi les atouts le plus souvent pointés par les joueurs, il y a la LeuzArena en elle-même…

C’est un magnifique endroit, très fonctionnel. Il y a le hall du rez-de-chaussée et la salle du haut qui nous ont permis de faire jouer beaucoup de rencontres en même temps. La Commune s’est dotée d’un superbe outil sportif avec ces infrastructures. Là aussi, on n’a eu que des compliments ! C’est important que les gens se sentent bien là où la compétition se déroule. C’est toujours un bon premier pas !

Le deuxième pas à accomplir était de proposer un calendrier de matches et le respecter…

C’est ce qu’on a réussi à faire en veillant à ce que tout coule de source au niveau de l’enchaînement des matches. Là aussi, certains ont dit qu’on avait tout organisé aussi bien qu’une fédération alors qu’on est juste un club, et même un petit club, à avoir géré le tout.

On sent qu’il y a de la satisfaction, du soulagement et également de la fatigue…

Oui, il y a un peu de tout ça ! Entre prendre part à un Mondial et l’organiser tout en y participant, il y a une énorme différence. C’est prenant, pesant et usant à la fois ! Quand je ne jouais pas, je coachais. Quand je ne coachais pas, je veillais à ce que tout se passe bien au niveau de l’organisation. Quand je me souciais un peu moins de l’organisation, j’étais interpellé par la fédé, les membres d’autres nations ou les journalistes… Il a fallu penser à tant de choses qu’on en sort avec un cerveau en ébullition. Mais ça reste une bonne expérience et donc une bonne fatigue. C’est juste que performer à organiser et jouer est trop compliqué ! Arriver à faire abstraction de notre côté organisateur pour se concentrer exclusivement sur notre côté joueur pour les matches est difficile à faire. Il y a une fatigue mentale en plus de la fatigue physique. Le mercredi, dès le premier jour de compétition, on avait disputé quatre matches, tous en trois sets.

Parlons des résultats enregistrés par la Belgique ! Vous visiez des demi-finales avec les messieurs et l’équipe mixte…

On avait osé se montrer ambitieux mais force est de constater que le niveau était relevé avec notamment les clubs allemands, suisses et estoniens. On a pris la cinquième place en mixte et la sixième chez les messieurs. En sachant qu’on n’a pas su se concentrer de façon exclusive sur les matches, ce sont de très bons résultats. Avec le recul, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi bon ! Chez les filles, on finit en dernière position mais avec du positif et des rencontres qui se sont jouées à si peu de chose. On a vu nos progrès mais aussi nos lacunes. On sait ce qu’il nous reste à travailler pour être prêt pour le rendez-vous de 2025 qui se déroulera en Estonie.

Dernier point positif, et non des moindres: la belle présence du public ! Il y avait du monde pour assister aux matches…

Tout à fait, et je pense à la soirée de jeudi où les supporters belges ont été incroyables en bord de terrain. Leur soutien était juste fou ! Pour nous qui sommes habitués à jouer essentiellement des tournois à l’étranger, ça faisait plaisir de voir tout ça ! Et là aussi, on a, je crois, réussi notre pari. On voulait faire découvrir notre sport au grand public ! L’indiaca est une discipline accessible à tout le monde, qu’on se le dise, qui ne demande pas de grandes connaissances tactiques. Que vous le faites en pur loisir ou dans une optique de compétition, vous prenez du plaisir ! C’est le message que l’on avait envie de faire passer et que l’on continuera à faire passer. On dispose d’une cellule de formation qui fait bien son travail, qui ne doit avoir aucun complexe par rapport à d’autres sports, qui fait passer le bon message au sein des écoles, là où se trouve le potentiel jeunesse. Via ce Mondial, on a montré qu’on faisait des résultats, qu’on savait organiser et qu’on en voulait. Si on pouvait avoir une récompense en ayant des affiliations qui augmentent à la rentrée, ce serait juste parfait.