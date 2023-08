Coupe de Belgique: le Pays Blanc a un magnifique coup à jouer

On sait que la vérité de la Coupe de Belgique n’est pas toujours celle du championnat qui suit, mais quand même, elle donne un premier aperçu de ce que l’on est droit d’attendre pour la suite de la saison ! Voir Péruwelz et le Pays Blanc éliminer méritoirement et avec de la maîtrise des D3 comme Couvin et Saint-Symphorien n’est nullement anodin, même si les moins convaincus insisteront sur le fait que ces deux formations doivent se reconstruire en profondeur. Toutefois, vu leur recrutement, les Péruwelziens et Antoiniens sont classés par beaucoup dans la case des prétendants certains à une place au tour final de P1 et le parcours des Bleus et des Rouges en Croky Cup amène une première confirmation.