Cinq équipes de P2A passent à la trappe

Mauvaise surprise pour Ere qui se déplaçait chez la P3 de Bléharies avec un revers 1-0 à la clé. Élimination aussi pour Wiers qui prestait à Cuesmes, cela s’est joué aux tirs au but après une parité 3-3 à l’issue des 90 minutes ! À Mesvin, Herseaux a également trébuché en s’inclinant 3-2. Dans les duels entre pensionnaires de la série, ce sont Obigies et Esplechin qui ont tenu le rôle de la victime. La REAL B s’est montrée plus adroite à la loterie des pénos (1-1 au terme du temps réglementaire) que les Obigeois alors que le Stade Mouscronnois a déroulé face aux Esplechinois (7-0).

Dès samedi, c’est passé pour Ellezelles qui est rentré d’Hensies B avec une nette victoire: 1-6. Enghien n’a pas eu la vie facile chez la P3 de Velaines en n’émergeant que 0-1 mais sera bien au troisième tour. Le Pays Blanc B aussi, lui qui est allé s’imposer 2-4 à Hérinnes tandis que Bernissart n’a pas tremblé à Hornu B: 3-5.

On fait les comptes: six qualifiés de P2A pour le moment, contre cinq sortis, le tout en attendant, ce mercredi, le déplacement d’Anvaing à Neufvilles B, la réception de Templeuve par Isières et la venue d’Estaimbourg à Luingne. Il y aura, au minimum, deux autres éliminés…

Dix de chute à Havinnes

Dans les autres matches du jour, Péruwelz B sera au tour suivant grâce à sa victoire 2-1 contre Lens. C’est aussi le cas de Taintignies qui a été accroché 1-1 par Thumaide avant d’assurer sa qualif aux pénos. Le même scénario pour Chièvres, tenu en échec (2-2) par Baudour, avant de valider sa place via l’exercice fatidique. Rumes-La Glanerie en a fait de même, en déplacement, du côté de Jemappes B: 3-3, puis 2-3 aux tirs au but !

Parce que nos équipes aiment sans nul doute le suspense, on note d’autres qualifiés après la séance des penalties: Estaimbourg B face à Elouges-Dour (3-3) et Saint-Jean contre Escanaffles (2-2) ! Le club d’Havinnes n’a par contre pas été à la fête ce dimanche, ses "A" ayant été vaincus 0-10 par Quévy-Genly et ses "B" chutant 0-4 au Borina Quaregnon. Contre le RAEC Mons B, Néchin a pris le bouillon: 1-7 ! Tournai B a échoué aux tirs au but face à Vacresse, tenant le 2-2 de plein jeu. Déception au Risquons-Tout, à Houtaing, à Enghien B et Flobecq, respectivement éliminés de la compétition par Flénu B (4-1), Hensies (1-6), Wasmes (2-1) et Pâturages (1-4).

Par contre, Béclers a assumé son rôle de favori contre Barry-Carrières, s’imposant 2-0. Thumaide B continue bien sa route après avoir battu Wasmuël (3-2). Quatre victoires à l’extérieur pour terminer notre tour d’horizon de la Coupe provinciale: le 1-2 de Molenbaix B à Templeuve B, le 2-3 de Meslin à Mons-Nord, le 2-5 signé par la Montkainoise à Quévy-Geny B et le 0-3 pour Pommerœul à Aulnois.