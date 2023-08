Bon-Secours prie pour des courts couverts

Malgré tout, on se forçait à voir le verre à moitié plein et non vide dans le camp bonsecourois. "Car pour un tout petit club comme le nôtre, recenser 143 inscrits, c’est extra ! Mais la fête aurait été encore plus belle si le soleil avait été de la partie. Notre club-house aurait aussi à coup sûr mieux fonctionné. Notre tenancier était le premier désolé d’avoir passé une semaine plus calme que prévue, mais ce n’est de la faute de personne."

Un projet est à l’étude

Et qui dit club-house qui aurait tourné à plein régime dit aussi rentrées d’argent plus conséquentes. Voilà qui n’aurait pas été pour déplaire aux organisateurs qui ont le mérite de nourrir de grands projets pour le club de la forêt. "Cette semaine nous l’a encore prouvé: nous avons grand besoin de disposer de terrains couverts. Le monde politique n’a pas l’air de s’y opposer et nous avons bon espoir de pouvoir soumettre un projet auprès de l’administration communale, puis à la Région Wallonne, dans des délais assez courts. Le club fonctionne très bien mais, pour véritablement envisager l’avenir sereinement, la construction de courts couverts constitue presque un passage obligé", disait Valentin Hecq qui est aussi le président du matricule 3026.

"L’accueil est nickel"

Voilà qui permettrait en effet aux Péruwelziens d’accueillir encore mieux les joueurs, qui ont néanmoins passé une très belle semaine à l’entrée de la forêt, à l’image de l’ex-footballeur de la RUS Belœil Gary Gourdin, lauréat du tableau des messieurs 35 ans 5 ! "Je dispute beaucoup de tournois et, en dépit du mauvais temps, j’ai passé une belle semaine à Bon-Secours. L’accueil est nickel, les terrains sont excellents", précisait Gary Gourdin.

Bref, tout va bien au TCPB, qui n’attend finalement plus qu’un toit au-dessus de sa tête pour pouvoir afficher un encore plus large sourire.