ACRHO: Emmanuel Demuynck est un récidiviste

Il y avait 64 nouveaux parmi les 428 qui sont passés aux tables d’inscription. Parmi eux, sept Néerlandoophones, sept Français, dix de Pipaix, et quatre de la proche région. On a enregistré 25 participations sur la plus petite distance, celle des 3,5 km.

Du côté des dames, c’est Anne-Sophie Duyck qui a été la plus rapide sur les 10,800 km, décrochant la 28e place, après 42.15 de course (3.54 au kilomètre !). Virginie Dujardin est la première aînée 1 et termine 47e dans un temps de 45.02, soit 4.10 au km. On trouve encore dans le Top 5 Ophélie Pierre, la deuxième dame classée 85e en 47.25, Caroline Opsomer, 88e en 47.41, Sophie Magnier, 93e en 48.05. Camille Deleruelle est troisième dame, et classée dans le Top 100, 97e avec un chrono de 48.10. Cécile Moutiez, première A2, se classe 166e en 52.35 (4.52). Où Sylvie Dumoulin termine 212e en 55.55. Chantal Bruneau est 224e et première A3, en 56.40.

Wodecq, le samedi 19 août

La prochaine épreuve de l’ACRHO, la 22e de la campagne, et le neuvième challenge, est programmé le samedi 19 août à 15 heures, à Wodecq, avec La Corrida des Collines disputée sur un parcours de 11,550 km. Suivi le dimanche 27, à 9 h 30, du semi-marathon (21,100 km) au départ de la place d’Hérinnes. Beau programme !

Quant au classement de Pipaix, suite à un nouveau problème technique, il ne nous a pas été transmis dans une version complète. On n’hésitera toutefois pas à vous le communiquer si le comité ACRHO venait à nous le faire parvenir. Croisons les doigts !