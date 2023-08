Simon Boonaert retrouve la confiance

Chez les aspirants 12 ans, au terme d’une course tactique, quatre garçons se jouaient la victoire au sprint. Le sociétaire du Wanty Cycling Team Anatole Quivy échouait finalement d’une demi-roue derrière Nick Verhoeven, le Flandrien décrochant son second bouquet de la saison. Spécialiste de la piste, l’Enghiennois s’avouait bon perdant, commentant l’arrivée et savourant son accessit après vingt kilomètres de course.

Top 5 comme objectif

Dans la catégorie supérieure, les commissaires décidaient de raccourcir l’épreuve en raison des difficiles conditions climatiques. Et le peloton de douze coureurs allait rapidement s’égrener. Simon Boonaert s’imposait finalement au sprint assez facilement: "Van Dijk, le coureur d’Isorex, me semblait très fort au sein de l’échappée mais je ne savais pas ce qu’il valait en cas d’arrivée au sprint. Je me rassure en remportant cette course que j’avais déjà gagnée en 2022 et ce bouquet va me redonner du moral avant le championnat de Belgique. J’espère signer un Top 5. Je penserai ensuite à la course de Blandain début septembre où j’espère bien prester devant mes supporters."

Le Cominois Remi Nuytten signe une belle troisième place qui le satisfait pleinement. Le sociétaire du club d’Armentières espère, lui aussi, signer un Top 5 au prochain national mais sur l’épreuve contre le chrono, un exercice qu’il affectionne parfaitement.

Enfin, chez les aspirants 14 ans, le Slovaque Tobias Flasj faisait figure d’épouvantail sur la ligne de départ. Dominateur l’an dernier, le sociétaire d’Isorex a cette fois été inquiété jusqu’au bout par notre régional Nolan Ladrière, le sprint à deux se soldant de justesse par une victoire du favori désigné. Au regard de sa prestation, Ladrière peut donc aussi se montrer ambitieux en vue du championnat de Belgique.