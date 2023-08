P3A: Bléharies a envie de bosser avec les jeunes

Les années se suivent et ne se ressemblent pas à Bléharies où la campagne 2021-2022 avait été récompensée par une place au tour final marquant de la plus belle façon la fin de carrière de coach de Florian Sénéca. Malgré de belles ambitions, l’exercice qui a suivi avait été plus délicat, les Jaune et Bleu restant longtemps impliqués dans la lutte pour le maintien. Après le départ de Jimmy Dubart, l’équipe a prolongé de justesse son bail dans la série avant de confier la direction sportive de l’effectif à Frédéric Remson qui retrouvera ainsi son fils. "Florian avait déjà acté son retour à Bléharies bien avant que je sois engagé comme coach, précise le nouvel entraîneur. Sportivement, c’est après avoir discuté avec Michaël Evrard que j’ai accepté de relever le défi car Bléharies est un club familial qui a envie de faire progresser ses jeunes, ce qui correspond à mon idéal footballistique. Quant aux ambitions, on ne s’est pas fixé de réel objectif, le but étant évidemment de vivre une saison tranquille et j’aimerais qu’on termine au minimum dans la colonne de gauche, mais je sais qu’il nous reste du travail car le groupe est très jeune et doit encore beaucoup apprendre."