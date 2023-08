P2A: un nouveau cycle… version grand bi à Ere ?

Un défi qu’il s’apprête à affronter sans une crainte particulière. "Le début de championnat va décider de beaucoup de choses comme d’habitude. On reçoit Herseaux avant d’aller à Estaimbourg, c’est dire si l’on sera directement dans le bain dans une série où il n’y aura pas de petites équipes. Le niveau continue à augmenter, et tout le monde s’est renforcé, même les promus ! Cette P2 est décidément attractive avec de courts déplacements, des adversaires toujours gais à jouer parce que beaucoup de joueurs se connaissent."

Le coach des Étoilés ne craint pas l’inconnu: "Ça me rappelle ma première année où on avait aussi dû reconstruire et on a réalisé une très bonne campagne. Si le groupe vit bien, les individualités vont sortir. On voulait des gars de caractère pour tirer les gens vers le haut, c’est ce qu’on a. Le noyau comporte quelques solides personnalités à gérer: c’est le boulot du staff. Quand on dit les choses clairement entre quatre yeux, il ne doit pas y avoir de problème."

Les aspects positifs sont nombreux: "Le groupe est de belle qualité, un bon mélange de jeunesse et d’expérience, des gars ayant joué plus haut ou désireux de prouver leurs capacités. Les places vont être âprement disputées, la concurrence saine. Le groupe me semble bien vivre sur et hors du terrain. Je remercie mes dirigeants qui m’ont suivi dans mes choix. On a tout pour réussir une belle saison. Je souligne aussi le travail des joueurs et parents qui ont redonné un coup de fraîcheur aux vestiaires."

Côté négatif: "La période de juin à août pendant laquelle il n’y a pas trop de vie au club ; comme coach, on est parfois laissé un peu seul et il faut gérer. Pour le reste, je suis serein." Le trio de favori n’est pas évident à désigner: "Luingne devant Anvaing. Après, beaucoup d’équipes peuvent revendiquer, Mouscron, Obigies, Enghien, Herseaux, Isières, j’en oublie."

Un pic, un cap, une péninsule !

Huitième année au club pour Lorenzo Liénard, six comme gardien et deux comme entraîneur. Un véritable meuble ! Une belle garde-robe, un beau buffet, une commode, à vous de choisir ! Il commente la mue des troupes: "Il fallait du changement, ça va faire du bien. L’ambiance est déjà excellente ! Je sens qu’on va passer une bonne saison. Pour ma part, je me suis toujours senti bien ici, pourquoi aller voir ailleurs même si j’en ai eu la possibilité ?"