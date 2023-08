La météo joue à la petite capricieuse

Les luttes des N1 et N2 sont replacées au 27 août

De tout ça, on n’en a pas eu droit dimanche, la faute à une météo digne de la Toussaint qui aura poussé les différentes instances à décréter une remise générale des luttes inscrites au programme. Tandis que certains avaient imaginé des coups d’envoi repoussés d’une heure voire deux car on annonçait une accalmie en seconde partie d’après-midi, la NK-FNJP n’a pas tergiversé. La coupole nationale a en effet pris les devants en annonçant le report de toutes les luttes des N1 et N2 du 6 août au dimanche 27. La 18e journée constituera donc la fin de la phase classique, car elle sera disputée au lendemain de la 22e et dernière journée.

Au regard des conditions météorologiques avec un omniprésent vent, la décision prise pour les deux premiers étages de la balle pelote a été copiée en fin de matinée au niveau francophone, la FJPWB ayant aussi acté une remise des U10 jusqu’à la N3. "Par prudence, aura justifié la fédé qui, contrairement à la NK-FNJP, n’a pas entériné de date de report. Les deux cercles concernés par les luttes de ce 6 août doivent se concerter et envoyer un mail à leur gestionnaire de série, où un accord sur une nouvelle date est proposé, au plus tard le 10 août. S’il n’y a pas de mail ou pas d’accord trouvé, ce sont les gestionnaires de séries qui fixeront la nouvelle date de la lutte pour la communiquer le 11 août."

Succès final de Kerksken au Tournoi de Wieze

La remise des matches dominicaux n’a pas pour autant donné un week-end blanc, de luttes il en avait été question la veille dans certaines séries régionales. Et on a aussi joué la phase finale du Tournoi de Wieze pour laquelle était qualifié Isières. En demi-finales, la Fraternelle éliminait (6-7) les locaux de Wieze. Kerksken en faisait de même en prenant la mesure de Baasrode (7-3). La finale tournait très nettement à l’avantage du favori alostois face aux Isiérois: 7-1.

Cette semaine, c’est à Thieulain que se poursuit la valse des tournois. Ce lundi après-midi, Bassilly-Silly ouvrira le bail en compagnie de Wieze et Baasrode. Pour voir nos autres régionaux, on attendra la journée de mardi, avec Thieulain et Ogy face à Galmaarden, et celle de vendredi, avec le trio composé de Tourpes, Œudeghien et Isières.