Buts : 19e Gilson (0-1), 55e Debelic (0-2), 61e Gilson (0-3), 78e Lioy (0-4). Isières : Duhamel, Paelinck (67e Bureau), Auvens (67e Denis), Nzolele (81e Lizon), Govaerts (46e Bricmaan), Diatta, Dewulf, Van Pevenaeyge (67e Bouvry), Luc, Piérart, Bronier. Flénu: Salaris, Nicaise (67e Dei-Gobbi), Muratore (61e Demol), Gilson (61e Lioy), Vermeulen, Mehamdia (46e Chebaïki), Petta, Lanza, Soares, Belasfar (46e Debelic), Lombardo. Carte jaune: Govaerts. Arbitre: M. Hadit.

"Pour nous, rencontrer une équipe de D3, c’est un match de gala. On va essayer de la faire douter le plus longtemps possible", préfaçait le coach isiérois Johan Devos avant la partie.

Le marquoir pourrait laisser penser à une agréable balade des Flénusiens, mais il n’en est rien en réalité: "Le score est forcé, précise directement Johan. L’adversaire s’est montré simplement plus réaliste, c’est ça aussi qui fait la différence entre une D3 et une P2."

Illustration parfaite à la 19e sur une perte de balle dans l’axe de Govaerts qui fait le bonheur du canonnier Gilson dont la frappe sèche ne laisse aucune chance à Duhamel. "Pourtant, on a quelques solides possibilités d’égaliser par Paelinck qui s’est retrouvé devant le but mais le gardien Salaris ou la maladresse nous ont empêchés de revenir à la hauteur de Flénu. Le second but part d’ailleurs d’un contre suite à une occasion ratée de Bryan. Il a suffi d’une erreur d’appréciation pour clôturer la partie des œuvres de Debelic. Dommage car, malgré sa domination, Flénu doutait un peu. La différence de divisions ne s’est pas fait sentir tout le temps."

La Jeunesse accuse le coup et Gilson inscrit son second but d’une superbe frappe des vingt mètres avant qu’un mauvais alignement de la défense qui jouait le hors-jeu ne permette à Lioy de donner au score sa tournure définitive. "Par rapport au 7-1 qu’on avait encaissé en amical contre cet adversaire, on était mieux en place. Même s’il reste pas mal de travail à accomplir, ce match m’a un peu rassuré. On y verra plus clair ce mercredi en Coupe (NDLR: du Hainaut cette fois,) en recevant Templeuve", conclut l’entraîneur des Isiérois. Coup d’envoi à 20 h.